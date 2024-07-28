Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара в Москве

Два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара в трёхэтажном административном здании на улице Юности в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа МЧС на месте пожара в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

"Они не допустили распространения огня на большую площадь. Сотрудники МЧС России госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Среди обычных граждан пострадавших нет. На месте работают 35 специалистов и девять единиц техники.