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28 июля, 11:12

Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара в Москве

Два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара в трёхэтажном административном здании на улице Юности в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа МЧС на месте пожара в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

"Они не допустили распространения огня на большую площадь. Сотрудники МЧС России госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Среди обычных граждан пострадавших нет. На месте работают 35 специалистов и девять единиц техники.

Причиной пожара в жилом доме в Ульяновске стал взрыв самогонного аппарата
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Ранее в Ростовской области загорелся полигон бытовых отходов. Огонь распространился на площадь в две тысячи квадратов. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Life.ru

Матвей Константинов
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