Мусорный полигон полыхает в Ростове-на-Дону на площади 2000 квадратов

Полигон бытовых отходов загорелся в Советском районе Ростова-на-Дону. На площади 2 тысячи квадратных метров полыхают мусор, сухая трава и ангар, рассказали в региональном МЧС.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:50. К тушению огня привлечены 55 спасателей и 27 единиц техники. Сообщений о локализации пожара пока не поступало.