Мусорный полигон полыхает в Ростове-на-Дону на площади 2000 квадратов
Крупный пожар охватил полигон бытовых отходов в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области
Полигон бытовых отходов загорелся в Советском районе Ростова-на-Дону. На площади 2 тысячи квадратных метров полыхают мусор, сухая трава и ангар, рассказали в региональном МЧС.
Крупный пожар охватил полигон бытовых отходов в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области
По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:50. К тушению огня привлечены 55 спасателей и 27 единиц техники. Сообщений о локализации пожара пока не поступало.
Днём ранее Life.ru рассказывал о страшном пожаре в ульяновской многоэтажке, жертвами которого стали три человека, в том числе двухлетний ребёнок. Причиной возгорания стал взрыв самогонного аппарата. Возбуждено уголовное дело.