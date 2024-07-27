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27 июля, 14:43

Мусорный полигон полыхает в Ростове-на-Дону на площади 2000 квадратов

Крупный пожар охватил полигон бытовых отходов в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области

Крупный пожар охватил полигон бытовых отходов в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области

Полигон бытовых отходов загорелся в Советском районе Ростова-на-Дону. На площади 2 тысячи квадратных метров полыхают мусор, сухая трава и ангар, рассказали в региональном МЧС.

Крупный пожар охватил полигон бытовых отходов в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:50. К тушению огня привлечены 55 спасателей и 27 единиц техники. Сообщений о локализации пожара пока не поступало.

Семь человек спасены при пожаре в больнице в Приморском крае
Семь человек спасены при пожаре в больнице в Приморском крае

Днём ранее Life.ru рассказывал о страшном пожаре в ульяновской многоэтажке, жертвами которого стали три человека, в том числе двухлетний ребёнок. Причиной возгорания стал взрыв самогонного аппарата. Возбуждено уголовное дело.

Илья Пушкарев
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