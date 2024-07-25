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25 июля, 08:04

Семь человек спасены при пожаре в больнице в Приморском крае

Место пожара в больнице в Приморье. Обложка © Telegram / МЧС России

Место пожара в больнице в Приморье. Обложка © Telegram / МЧС России

Семь человек спасено с места пожара в городской больнице Артёма Приморского края, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь возник в отделении реанимации и интенсивной терапии на первом этаже. До приезда экстренных служб на улицу самостоятельно вышли десять человек.

Место пожара в больнице в Приморье. Видео © Telegram / МЧС России

"Пожар на десяти квадратных метрах оперативно потушили... Никто не пострадал", — говорится в сообщении. Причина возгорания выясняется.

Место пожара в больнице в Приморье. Фото © Telegram / МЧС России

Место пожара в больнице в Приморье. Фото © Telegram / МЧС России

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Матвей Константинов
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