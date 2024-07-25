Семь человек спасены при пожаре в больнице в Приморском крае

Семь человек спасено с места пожара в городской больнице Артёма Приморского края, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь возник в отделении реанимации и интенсивной терапии на первом этаже. До приезда экстренных служб на улицу самостоятельно вышли десять человек.