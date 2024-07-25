Семь человек спасены при пожаре в больнице в Приморском крае
Место пожара в больнице в Приморье. Обложка © Telegram / МЧС России
Семь человек спасено с места пожара в городской больнице Артёма Приморского края, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь возник в отделении реанимации и интенсивной терапии на первом этаже. До приезда экстренных служб на улицу самостоятельно вышли десять человек.
Место пожара в больнице в Приморье. Видео © Telegram / МЧС России
"Пожар на десяти квадратных метрах оперативно потушили... Никто не пострадал", — говорится в сообщении. Причина возгорания выясняется.
Место пожара в больнице в Приморье. Фото © Telegram / МЧС России
Ранее взрыв газа с последующим пожаром произошёл в многоквартирном доме под Хабаровском. Квартира полностью выгорела. Пострадало пять человек, в том числе трое детей.