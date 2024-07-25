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25 июля, 06:42

Пять человек пострадали при взрыве газа в доме под Хабаровском

Пять человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме под Хабаровском, среди них — трое детей, сообщили журналистам в Комитете Правительства края по гражданской защите. Инцидент произошёл в селе Тополево. На видео — страшный пожар, разгоревшийся на месте.

Пожар на месте взрыва газа в доме под Хабаровском. Видео © Telegram / "Сводка Хабаровск"

Женщина и дети госпитализированы с различными травмами. Как пишет ТАСС, квартира на втором этаже, в которой произошёл хлопок, полностью выгорела. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В краевом главке МЧС сообщили агентству, что он уже ликвидирован.

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Ранее сильный пожар возник в многоэтажном доме в центре Москвы. Эвакуировано около 30 человек. Есть ли пострадавшие, не уточнялось.

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VK / "Регион 27 | Хабаровск авто, ДТП"

Матвей Константинов
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