Пять человек пострадали при взрыве газа в доме под Хабаровском

Пять человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме под Хабаровском, среди них — трое детей, сообщили журналистам в Комитете Правительства края по гражданской защите. Инцидент произошёл в селе Тополево. На видео — страшный пожар, разгоревшийся на месте.

Пожар на месте взрыва газа в доме под Хабаровском. Видео © Telegram / "Сводка Хабаровск"

Женщина и дети госпитализированы с различными травмами. Как пишет ТАСС, квартира на втором этаже, в которой произошёл хлопок, полностью выгорела. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В краевом главке МЧС сообщили агентству, что он уже ликвидирован.