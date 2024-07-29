Власти Волгоградской области уточнили количество пострадавших при ДТП с поездом

При ДТП с поездом и КамАЗом под Волгоградом пострадали 52 человека, уточнили в официальном телеграм-канале администрации области. По данным оперативного штаба и облздрава, медицинскую помощь оказывают 21 человеку, из них 10 — дети. Все они находятся в Котельниковской центральной районной больнице.