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29 июля, 20:32

Власти Волгоградской области уточнили количество пострадавших при ДТП с поездом

Администрация Волгоградской области: При сходе поезда пострадали 52 человека

При ДТП с поездом и КамАЗом под Волгоградом пострадали 52 человека, уточнили в официальном телеграм-канале администрации области. По данным оперативного штаба и облздрава, медицинскую помощь оказывают 21 человеку, из них 10 — дети. Все они находятся в Котельниковской центральной районной больнице.

"В тяжёлом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", — указано в сообщении.

Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом разместили в ПВР
Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом разместили в ПВР

Напомним, возле станции Котельниково в Волгоградской области КамАЗ попытался проскочить перед пассажирским составом через железнодорожный переезд и спровоцировал масштабную аварию. Водителя грузовика ввели в состояние искусственной комы в связи с тяжестью его состояния. До этого он успел объяснить следствию, что ему показалось, будто он успеет проехать перед поездом.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Анатолий Симоненко
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