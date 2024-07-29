Власти Волгоградской области уточнили количество пострадавших при ДТП с поездом
Администрация Волгоградской области: При сходе поезда пострадали 52 человека
При ДТП с поездом и КамАЗом под Волгоградом пострадали 52 человека, уточнили в официальном телеграм-канале администрации области. По данным оперативного штаба и облздрава, медицинскую помощь оказывают 21 человеку, из них 10 — дети. Все они находятся в Котельниковской центральной районной больнице.
"В тяжёлом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", — указано в сообщении.
Напомним, возле станции Котельниково в Волгоградской области КамАЗ попытался проскочить перед пассажирским составом через железнодорожный переезд и спровоцировал масштабную аварию. Водителя грузовика ввели в состояние искусственной комы в связи с тяжестью его состояния. До этого он успел объяснить следствию, что ему показалось, будто он успеет проехать перед поездом.
Telegram / SHOT