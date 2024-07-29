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29 июля, 13:01

Водителя КамАЗа ввели в искусственную кому после ДТП с поездом под Волгоградом

Водителя КамАЗа, который ранее в понедельник столкнулся с поездом в Волгоградской области, выехав на переезд на скорости 70 км/ч, несмотря на красный свет, ввели в состояние искусственной комы. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, у 43-летнего Асламбека У. множественные переломы рёбер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Прямо сейчас с ним работают нейрохирурги.

Высокая скорость и красный свет: Виновник ДТП с поездом и КамАЗом нарушил всё, что только можно
Высокая скорость и красный свет: Виновник ДТП с поездом и КамАЗом нарушил всё, что только можно

Напомним, что около 13 часов 29 июля у станции Котельниково в Волгоградской области КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. Число пострадавших, по последним данным, достигло 140 человек, погибших нет.

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SHOT

Алексей Берковиц
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