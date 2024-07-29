Водителя КамАЗа ввели в искусственную кому после ДТП с поездом под Волгоградом

Водителя КамАЗа, который ранее в понедельник столкнулся с поездом в Волгоградской области, выехав на переезд на скорости 70 км/ч, несмотря на красный свет, ввели в состояние искусственной комы. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, у 43-летнего Асламбека У. множественные переломы рёбер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Прямо сейчас с ним работают нейрохирурги.