Водителя КамАЗа ввели в искусственную кому после ДТП с поездом под Волгоградом
Водителя КамАЗа, который ранее в понедельник столкнулся с поездом в Волгоградской области, выехав на переезд на скорости 70 км/ч, несмотря на красный свет, ввели в состояние искусственной комы. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, у 43-летнего Асламбека У. множественные переломы рёбер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Прямо сейчас с ним работают нейрохирурги.
Напомним, что около 13 часов 29 июля у станции Котельниково в Волгоградской области КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. Число пострадавших, по последним данным, достигло 140 человек, погибших нет.