Взаимопомощь вместо паники: Первое видео с места схода поезда с путей под Волгоградом

Появились новые кадры из Волгоградской области, где пассажирский ж/д состав частично сошёл с рельс. На опубликованном SHOT видео можно увидеть, как пассажиры помогают друг другу выбираться из опрокинутых вагонов.

Пассажиры сошедшего с рельс поезда помогают друг другу выбраться. Видео © SHOT

"Сошли с рельс девять вагонов (по имеющейся у нас информации, перевернулись восемь вагонов — Прим. Life.ru) первые. Сбили КАМАЗ. После штаба вагоны на месте, вроде бы", — рассказывает автор ролика.

На опубликованных кадрах видно людей, которые забрались на опрокинутые вагоны и ищут тех пассажиров, кто не смог выбраться самостоятельно и до сих пор остаётся внутри. По информации SHOT, к месту происшествия вскоре направят два вертолёта МЧС.