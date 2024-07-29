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29 июля, 11:05
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Взаимопомощь вместо паники: Первое видео с места схода поезда с путей под Волгоградом

SHOT опубликовал видео с места схода поезда с путей у станции Котельниково

Появились новые кадры из Волгоградской области, где пассажирский ж/д состав частично сошёл с рельс. На опубликованном SHOT видео можно увидеть, как пассажиры помогают друг другу выбираться из опрокинутых вагонов.

Пассажиры сошедшего с рельс поезда помогают друг другу выбраться. Видео © SHOT

"Сошли с рельс девять вагонов (по имеющейся у нас информации, перевернулись восемь вагонов — Прим. Life.ru) первые. Сбили КАМАЗ. После штаба вагоны на месте, вроде бы", — рассказывает автор ролика.

На опубликованных кадрах видно людей, которые забрались на опрокинутые вагоны и ищут тех пассажиров, кто не смог выбраться самостоятельно и до сих пор остаётся внутри. По информации SHOT, к месту происшествия вскоре направят два вертолёта МЧС.

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Напомним, что сегодня восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в Волгоградской области. Авария произошла на участке Казань — Адлер у станции Котельниково. По словам очевидцев, ответственен за случившееся водитель КАМАЗа, пытавшийся успеть проскочить через переезд перед проезжающим составом. Пассажиров эвакуируют, медики пытаются спасти жизнь пострадавшему водителю грузовика.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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