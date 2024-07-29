Врачи борются за жизнь водителя КамАЗа, из-за которого сошёл с рельсов поезд под Волгоградом
Водитель КамАЗа, столкнувшийся с поездом под Волгоградом, госпитализирован
Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом в Волгоградской области, госпитализирован. По данным SHOT, он в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. У КАМАЗа оторвана кабина.
Последствия столкновения КамАЗа с поездом и схода вагонов с рельсов в Волгоградской области. Фото © SHOT
Последствия столкновения КамАЗа с поездом и схода вагонов с рельсов в Волгоградской области. Фото © SHOT
Последствия столкновения КамАЗа с поездом и схода вагонов с рельсов в Волгоградской области. Фото © SHOT
Напомним, восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. Инцидент произошёл с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. Очевидцы утверждают, что виновником аварии является водитель КАМАЗа, который пытался проскочить переезд прямо перед составом. Сейчас пассажиров эвакуируют.