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29 июля, 10:39
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Врачи борются за жизнь водителя КамАЗа, из-за которого сошёл с рельсов поезд под Волгоградом

Водитель КамАЗа, столкнувшийся с поездом под Волгоградом, госпитализирован

Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом в Волгоградской области, госпитализирован. По данным SHOT, он в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. У КАМАЗа оторвана кабина.

Последствия столкновения КамАЗа с поездом и схода вагонов с рельсов в Волгоградской области. Фото © SHOT

Последствия столкновения КамАЗа с поездом и схода вагонов с рельсов в Волгоградской области. Фото © SHOT

Последствия столкновения КамАЗа с поездом и схода вагонов с рельсов в Волгоградской области. Фото © SHOT

Последствия столкновения КамАЗа с поездом и схода вагонов с рельсов в Волгоградской области. Фото © SHOT

Последствия столкновения КамАЗа с поездом и схода вагонов с рельсов в Волгоградской области. Фото © SHOT

Последствия столкновения КамАЗа с поездом и схода вагонов с рельсов в Волгоградской области. Фото © SHOT

Напомним, восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. Инцидент произошёл с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. Очевидцы утверждают, что виновником аварии является водитель КАМАЗа, который пытался проскочить переезд прямо перед составом. Сейчас пассажиров эвакуируют.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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