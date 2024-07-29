Машинисты перевернувшегося под Волгоградом поезда пытались уйти от столкновения с КамАЗом

Машинисты поезда Казань — Адлер применили экстренное торможение, чтобы предотвратить аварию с КАМАЗом, но это не спасло от столкновения, сообщил SHOT источник. Телеграм-канал публикует фото, как сейчас выглядит локомотив поезда.

Напомним, восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. Инцидент произошёл с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. Очевидцы утверждают, что виновником аварии является водитель КАМАЗа, который пытался проскочить переезд прямо перед составом. Сейчас пассажиров эвакуируют, а за жизнь водителя грузовика борются врачи. Машина с московскими номерами принадлежала калининградской строительной фирме.