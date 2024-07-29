Высокая скорость и красный свет: Виновник ДТП с поездом и КАМАЗом нарушил всё, что только можно

КАМАЗ, который столкнулся с поездом в Волгоградской области, выехал на переезд на скорости 70 км/ч, несмотря на красный свет. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. Водитель Асламбек У., который сидел за рулём, надеялся проскочить, но избежать столкновения не удалось. Он утверждает, что пытался затормозить, а значит скорость на подъезде к ж/д путям была ещё выше.