Высокая скорость и красный свет: Виновник ДТП с поездом и КАМАЗом нарушил всё, что только можно
КАМАЗ мчался на переезд под Волгоградом на красный свет и со скоростью 70 км/ч
КАМАЗ, который столкнулся с поездом в Волгоградской области, выехал на переезд на скорости 70 км/ч, несмотря на красный свет. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. Водитель Асламбек У., который сидел за рулём, надеялся проскочить, но избежать столкновения не удалось. Он утверждает, что пытался затормозить, а значит скорость на подъезде к ж/д путям была ещё выше.
КАМАЗ, который выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. Фото © SHOT
43-летнего Асламбека разыскивают приставы из-за просроченных платежей по микрозаймам, а грузовик, на котором он работал, был в аресте.
Водитель грузовика Асламбек выжил, но госпитализирован. Фото © SHOT
Ранее в понедельник восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов у станции Котельниково в Волгоградской области. По словам очевидцев, водитель КАМАЗа пытался проскочить перед поездом, что и привело к столкновению. Число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом, по последним данным, достигло 140 человек, погибших нет.