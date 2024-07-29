Число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом достигло 140, жертв нет 29 июля, 11:19 10265 10265 Крушение поезда в Волгоградской области. Обложка © Telegram / SHOT

В Волгоградской области после столкновения поезда с грузовиком число пострадавших составило 140 человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на свои источники. По последним сведениям, никто не погиб.

Крушение поезда в Волгоградской области. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы также рассказали, что на обочине лежит перевёрнутый грузовик, который, предположительно, стал причиной ЧП. Водитель хотел проскочить по путям.

Напомним, сегодня восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в Волгоградской области. Авария произошла на участке Казань — Адлер у станции Котельниково. По словам очевидцев, водитель КАМАЗа пытался проскочить перед поездом, что и привело к столкновению. Пассажиров эвакуируют, медики пытаются спасти жизнь пострадавшему водителю грузовика. По предварительной информации, в поезде ехало около 800 человек.

Авторы Татьяна Миссуми