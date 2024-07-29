Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом разместили в ПВР
Место крушения поезда в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Region_34
Свыше 330 пассажиров поезда, который сошёл с рельсов в Волгоградской области, находятся в пунктах временного размещения. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы администрации региона.
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения — ПВР оперативно были развёрнуты в Котельниковском районе", — указано в публикации.
Напомним, что сегодня возле станции Котельниково в Волгоградской области КамАЗ попытался проскочить перед пассажирским составом через железнодорожный переезд и спровоцировал масштабную аварию. На текущий момент известно о 140 пострадавших, погибших нет. Водителя грузовика ввели в состояние искусственной комы в связи с тяжестью его состояния. До этого он успел объяснить следствию, что ему показалось, будто он успеет проехать перед поездом.