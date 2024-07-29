Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 15:48

Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом разместили в ПВР

Место крушения поезда в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Region_34

Место крушения поезда в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Region_34

Свыше 330 пассажиров поезда, который сошёл с рельсов в Волгоградской области, находятся в пунктах временного размещения. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы администрации региона.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения — ПВР оперативно были развёрнуты в Котельниковском районе", указано в публикации.

РЖД: Водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выскочил перед поездом под Волгоградом
РЖД: Водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выскочил перед поездом под Волгоградом

Напомним, что сегодня возле станции Котельниково в Волгоградской области КамАЗ попытался проскочить перед пассажирским составом через железнодорожный переезд и спровоцировал масштабную аварию. На текущий момент известно о 140 пострадавших, погибших нет. Водителя грузовика ввели в состояние искусственной комы в связи с тяжестью его состояния. До этого он успел объяснить следствию, что ему показалось, будто он успеет проехать перед поездом.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Политика
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров