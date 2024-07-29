Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом разместили в ПВР

Свыше 330 пассажиров поезда, который сошёл с рельсов в Волгоградской области, находятся в пунктах временного размещения. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы администрации региона.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения — ПВР оперативно были развёрнуты в Котельниковском районе", — указано в публикации.