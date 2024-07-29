РЖД: Водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выскочил перед поездом под Волгоградом

Водитель КамАЗа выскочил на переезд в Волгоградской области, несмотря на исправно работавший сигнал светофора, машинист использовал экстренное торможение, но избежать аварии было уже поздно. Об этом рассказали в РЖД.

"По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом", — указано в тексте.

В РЖД подчеркнули, что поезд двигался с разрешённой скоростью 65 километров в час, локомотивная бригада действовала быстро и слаженно, но столкновение произошло, так как расстояние до грузовика было слишком небольшим. Также добавляется, что в месте ЧП очень хороший обзор для автомобилистов и не заметить поезд было невозможно.