РЖД: Водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выскочил перед поездом под Волгоградом
Локомотив поезда, в который врезался КамАЗ. Фото © SHOT
Водитель КамАЗа выскочил на переезд в Волгоградской области, несмотря на исправно работавший сигнал светофора, машинист использовал экстренное торможение, но избежать аварии было уже поздно. Об этом рассказали в РЖД.
"По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом", — указано в тексте.
В РЖД подчеркнули, что поезд двигался с разрешённой скоростью 65 километров в час, локомотивная бригада действовала быстро и слаженно, но столкновение произошло, так как расстояние до грузовика было слишком небольшим. Также добавляется, что в месте ЧП очень хороший обзор для автомобилистов и не заметить поезд было невозможно.
Напомним, сегодня у станции Котельниково в Волгоградской области КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань – Адлер. Число пострадавших, по последним данным, достигло 140 человек, погибших нет. Управлявший грузовиком водитель введён в состояние искусственной комы из-за тяжести полученных травм. До этого он успел рассказать следователям, что рассчитывал успеть проскочить перед составом.