Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с участием 8 машин под Ульяновском 28 июля, 12:39 Под Ульяновском столкнулись шесть машин. Обложка © Telegram / Ульяновская полиция

В Ульяновской области восемь автомобилей столкнулись на скоростной трассе, в результате погиб один человек, ещё 11 госпитализированы с различными травмами. О случившемся сообщает региональное управление МВД.

Под Ульяновском столкнулись шесть машин. Обложка © Telegram / Ульяновская полиция

"28 июля, около 11:00 на 163-м километре трассы А151 "Цивильск – Ульяновск" произошло дорожно-транспортное происшествие", — уточнили в ведомстве.

Судя по публикуемым кадрам, два большегруза полностью смяли несколько легковушек. Причины аварии устанавливаются. Дело возбуждено по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Губернатор области Алексей Русских сообщил, что среди пострадавших жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана, в том числе травмы получили трое детей.

"По последним данным, пострадали 11 человек — жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана. К сожалению, одна женщина погибла. Соболезнования родным и близким", — написал он в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что двое россиян попали в смертельную аварию в Гагрском районе Абхазии. Ещё две тринадцатилетние девочки, находящиеся в тот момент на пассажирском сиденье, были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Авторы Татьяна Миссуми