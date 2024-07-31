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31 июля, 16:48

Двух жителей Дагестана наградят за спасение туристов из огненного плена после ДТП

Четырёх туристов выписали из больницы после ДТП с полыхающим авто в Дагестане

Туристы из Дагестана, которых спасли местные жители. Обложка © Telegram / МЧС России

Туристы из Дагестана, которых спасли местные жители. Обложка © Telegram / МЧС России

Мужчины спасли пять туристов из горящей машины в Дагестане, четырёх человек уже выписали из больницы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Дагестане неравнодушные мужчины спасли туристов из горящей машины. Видео © Telegram / МЧС России

"Накануне на трассе Леваши – Хаджалмахи минивэн врезался в бетонное ограждение. Авто вспыхнуло, а двери оказались заблокированы. Увидев полыхающую машину, Хаджалмахи Муртузали и Магомед Курбанов, рискуя жизнью, вытащили пятерых туристов. Вскоре машина взорвалась", — говорится в сообщении.

Спасатели тушат пожар в Дагестане. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели тушат пожар в Дагестане. Фото © Telegram / МЧС России

В ведомстве добавили, что трое пожарных потушили пламя. Пострадавшим оказали первую помощь и отправили в больницу. МЧС наградит ведомственными знаками отличия мужчин, проявивших мужество и отвагу при спасении людей на пожаре.

Два человека сгорели заживо в "газели", в которую на МКАД влетел грузовик
Два человека сгорели заживо в "газели", в которую на МКАД влетел грузовик

О том, что в Дагестане спасли туристов из полыхающего автомобиля, стало известно 28 июля. На тот момент сообщалось об одном герое, который освободил людей за несколько секунд до взрыва.

Дарья Нарыкова
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