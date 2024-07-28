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28 июля, 13:46

Дагестанец вытащил пятерых туристов из горящего минивэна за секунды до взрыва

Дагестанец Муртузали вытащил пять человек из горящей машины за несколько секунд до взрыва. О герое рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев.

Дагестанец, который вытащил пять человек из охваченной огнём машины. Фото © Telegram / Дагестан 24

Дагестанец, который вытащил пять человек из охваченной огнём машины. Фото © Telegram / Дагестан 24

Всё произошло на трассе Хаджалмахи – Леваши. Мужчина увидел загоревшийся минивэн и поспешил на помощь. Он вытащил всех пассажиров, несмотря на заблокированные двери, после чего машина взорвалась.

ДТП в Дагестане. Видео © Telegram / Дагестан 24

В Башкирии в ДТП погибла молодая пара, автомобиль выгорел дотла
В Башкирии в ДТП погибла молодая пара, автомобиль выгорел дотла

Ранее Life.ru сообщал, что в Ульяновской области восемь автомобилей столкнулись на скоростной трассе, в результате погиб один человек, ещё 11 доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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Telegram / Дагестан 24

Александра Мышляева
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