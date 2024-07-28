Дагестанец вытащил пятерых туристов из горящего минивэна за секунды до взрыва

Дагестанец Муртузали вытащил пять человек из горящей машины за несколько секунд до взрыва. О герое рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев.

Дагестанец, который вытащил пять человек из охваченной огнём машины. Фото © Telegram / Дагестан 24

Всё произошло на трассе Хаджалмахи – Леваши. Мужчина увидел загоревшийся минивэн и поспешил на помощь. Он вытащил всех пассажиров, несмотря на заблокированные двери, после чего машина взорвалась.

ДТП в Дагестане. Видео © Telegram / Дагестан 24