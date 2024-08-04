10 самых опасных мотоциклов в России и в мире Life.ru выяснил, какой мотоцикл считается наиболее опасным. Его владелец имеет шансы попасть в ДТП или в аварию. И такой мотоцикл есть фактически в каждом городе. 3 августа, 21:19 Лайф выяснил, на каких мотоциклах чаще всего разбиваются. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sue Thatcher

Какие классы мотоциклов и марки чаще попадают в аварии

В 2021 году эксперты страховой компании "Согласие" подсчитали, что чаще всего в ДТП и аварии попадают водители мотоциклов Honda (21% аварий и ДТП), Yamaha (20%), BMW (18%), Suzuki (14%) и Kawasaki (10%). Дальше в порядке убывания идут мотоциклы марок Ducati, Cobra Crossfire, Racer, Harley-Davidson, Motoland, ИЖ и другие.

В 2023 году в список попал британский Triumph и добавился австрийский KTM.

Специалисты считают, что самыми опасными стали спортбайки и спорт-туреры. Это современные, мощные мотоциклы, способные на трассе развивать скорость до 250–300 км/ч и выстреливающие до 100 км/ч за 3,5 секунды. Они словно бы сами провоцируют водителей на риск, способны за доли секунды унести седока со светофора, позволяют играть на дороге в "шашки" и внушают чувство вседозволенности. Основной покупатель таких байков — молодёжь без опыта, но с деньгами.

А вот крупногабаритные чопперы и туреры попадают в ДТП реже. Во-первых, на них ездят те, кто уже везде успел. Обычно это солидная и обеспеченная публика. Во-вторых, такие мотоциклы идут в потоке машин, их водители не играют в догонялки. Они более заметны и реже нарушают скоростной режим.

Статистика погибших — автомобилисты против мотоциклистов

Мотоциклисты реже попадают в ДТП, чем автомобилисты. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Известно, что автомобилисты недолюбливают мотоциклистов и называют их "хрустиками". Мотоциклисты парируют тем, что ДТП с участием мотоциклов меньше, чем ДТП с машинами. Действительно, цифры на стороне мотоциклистов.

В 2023 году на дорогах России погибло только 744 байкера и 14 500 автомобилистов. В России 38 миллионов автомобилистов и примерно 2,3 млн мотоциклов. Это значит, что за 2023 год на дорогах погибло 0,038% автомобилистов и 0,032% мотоциклистов. Шанс стать "хрустиком" у автомобилиста выше, пусть и незначительно.

То же самое по травмам — за прошлый год травмы в ДТП получили 8363 мотоциклиста и 166 500 автомобилистов. Что составляет 0,37% и 0,44% соответственно. Снова не в пользу автомобилистов. Так что, кто "хрустик", можно и поспорить.

Самые опасные города России для мотоциклистов

Самый опасный город для мотоциклистов — Москва. Здесь происходит половина всех ДТП с мотоциклами. Смотреть в оба и усиленно крутить головой надо в Санкт-Петербурге, Самаре, Туле и в Иркутске.

Рейтинг самых опасных мотоциклов в мире

Самыми опасными считаются самодельные и модифицированные мотоциклы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / REDCHHYTS FEDIR

Рейтинг самых опасных мотоциклов всех времён был составлен в США на основании недочётов конструкций. Например, несоответствия тормозов массе аппарата или сочетание избыточной мощности двигателя и небольшой массы. Мы постарались учесть как мнение авторов, так и мнение адвокатов по делам о телесных повреждениях в ДТП.

10 место: Kawasaki H2 750

Этот аппарат с двухтактным двигателем имел несколько недочётов, которые делали его опасным: рама, склонная к скручиванию на высокой скорости; невнятные тормоза и скачки мощности в узком диапазоне оборотов. Седоки с него просто слетали.

9 место: Suzuki TL1000S

Модель даже получила прозвище Widow Maker — "Создатель вдов". Виной тому стали вибрации руля, возникающие на высоких скоростях, вкупе с мощностью в 125 л. с. Позже производитель отозвал мотоциклы и установил на модель новые амортизаторы.

8 место: Yamaha V-Max

Байк с 1197-кубовым двигателем был разработан в 1985 году для дрэг-рейсинга. Мощность в 120 л. с. и низкий клиренс сделали его опасным при манёврах на дороге и на поворотах.

7 место: Harley-Davidson V-Rod

Заниженная модель 2002 года была признана опасной. Сколько байкеров вылетело из седла, входя на нём в повороты, — история умалчивает.

6 место: Suzuki TM400 Cyclone

Мотоцикл 1971 года обладал мощностью в 40 л.с., непредсказуемым характером и весом в 112 килограммов. Опасное сочетание для новичков.

5 место: Kawasaki Ninja ZX10R

Спортбайк недаром прозвали "ниндзей". Этот мощный, резкий мотоцикл требует точной и сильной руки. Модели 2004-го и 2005 года выпуска требуют мастерства и опыта.

4 место: Ducati Street-Fighter 1098

Отсутствие ветровой защиты, мощный двигатель в 1099 куб. см не предполагают езды по городским пробкам. Его стихия — гоночная трасса.

3 место: Suzuki GSX-R1000

Модель GSX 2005-го и 2006 г. имеет мощность в 175 л. с. Вспомогательные средства для водителя отсутствуют. Тормозной путь мог бы быть короче, но этому мешают диски маленького диаметра.

2 место: Honda GSX1300R Hayabusa

Модель 1999 года имеет 195 л. с. Её выпускали до того, как мощность мотоциклов стали ограничивать. Мотоцикл легко делает вилли, а передние тормоза легко блокируются.

1 место: Самоделки (Heavily Modified Bikes)

Самыми опасными американцы считают "самодельные байки" — сильно модифицированные мотоциклы (Heavily Modified Bikes). Их собирают мотомастерские, которые часто идут на поводу у заказчиков и отдают предпочтение красоте, а не безопасности.

Рейтинг самых опасных мотоциклов в России

Самыми опасными в России считаются спортбайки Honda CBR. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OB production

Рейтинг мы составили на основе анализа 300 анкет из "Книги памяти" сайта "Байкпост". В отдельных случаях речь пойдёт о целых семействах мотоциклов, которые производители выпускают с разной кубатурой.

Десятое место: круизер Honda VTX (V-Twin Extreme) — четыре смертельных ДТП из 300.

Девятое место: дорожный мотоцикл Suzuki СV 400 (650) — шесть ДТП.

Восьмое место: спортбайк BMW S1000RR — девять смертельных ДТП, включая ДТП с МотоТаней (Татьяной Озолиной).

Седьмое место: Suzuki GSF Bandit — 11 ДТП.

Шестое место: Honda VFR 800 — 12 ДТП.

Пятое место делят Honda CB 400 и Honda CB 600 Hornet — 13 ДТП.

Четвёртое место занимают Kawasaki ZX10R и Kawasaki ZX6R — 13 ДТП.

Третье место — спортбайки Yamaha YZF-R1 и Yamaha YZF-R6 — 24 ДТП.

Второе место: спортбайк Suzuki GSX с двигателем от 600 до 1300 куб. см (включая Suzuki GSX1300R Hayabusa) — 32 смертельных ДТП.

Первое место: спортбайки Honda CBR (начиная от 750-кубовых до 1100-кубовой CBR1000RR Fireblade). 42 ДТП со смертельным исходом.

Как видите — в российский топ входят три спортбайка, которых американцы тоже считают опасными. Это Honda GSX1300R, Hayabusa Suzuki GSX и KawasakI Ninja ZX10R. Почти нет круизеров. Три раза встречается Honda Gold Wing и по одному разу Viraga и Magna.

Но виноваты ли в этом сами спортбайки? Конечно, отдельные модели отдельных годов могут иметь недостатки, но всё же главное — это поведение водителей на дорогах. Осторожный мотоциклист живёт дольше.

Авторы Александр Лаврентьев