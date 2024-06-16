Что означают у байкеров фразы "Села — дала", "Уронил — женился" и откуда они взялись В сообществе байкеров, как и в других объединениях, есть свой сленг, особые правила и тематические шутки. Многие касаются девушек, верных спутниц мотоциклистов. 16 июня, 04:55 Что означает у байкеров фраза "Села — дала". Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Байкеры всегда пользовались особым успехом у женщин. Красивые и часто состоятельные парни в косухах, от которых так и прёт тестостероном, якобы сводят с ума, сводят многих. И дело не только в сильных руках, широких спинах, в запахе бензина и хорошо выделанной коже, от которой пахнет сексом, но и в рыцарской романтике, в которую верят девушки. В общем, хочешь обзавестись подругой, жениться или стать центром женского внимания — купи мотоцикл. Считается, что это действительно работает.

Откуда пошло правило "Села — дала"

Но женское внимание со временем приедается. Поэтому немудрено, что отношения этих задиристых ребят с девушками обросли не только мифами, но и правилами. Ведь одно дело, когда на тебя с обожанием смотрят издалека, и совсем другое — когда назойливо просят прокатить. Хорошо, если есть свободное время и девушка нравится. Но совсем другое — когда и девушка не привлекает, и времени в обрез. Иногда и саму девушку интересует не ездок, а мотоцикл, скорость и адреналин.

Тогда байкеру проще сказать: "Мой мотоцикл — мои правила. А правила таковы: села — дала!" Ну или сделать то же самое в более витиеватой форме: "Катаю только на всё согласных. Если едешь со мной — то до первого лесочка! А нет — значит, нет!"

В Интернете даже сообщества есть: девушки для пилотов на выбор. Фото © VK / Сергей Кириченко

Для одних это форма отказа, для других — договор и конкретизация намерений, а для третьих — способ испытать новое. Вдруг сядет и даст? Вдруг пригласит сесть и согласится взять? После предложения не все девицы фыркают и уходят. Самые отчаянные садятся. Да что там отчаянные. В Интернете даже сообщества есть: девушки для пилотов на выбор. И фото покажут, вес и возраст скажут и условия обговорят. И в палатке холодной ночью согласятся согреть. Хоть на день, хоть на лето. А иные сразу замуж просятся.

"Уронил — женился"

В обиход вошли и другие правила, касающиеся покатушек со вторым номером. Ведь пассажирка, садясь на мотоцикл, вручает водителю не только "честь", но и жизнь. При ДТП или аварии именно она получает самые тяжёлые травмы.

В байкерских сообществах выработаны правила для пассажирок. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Отсюда появилось "Уронил — женился". По сути, это защита второго номера и должно повышать ответственность мотоциклиста. Ну хотя бы тогда, когда у него вообще есть чувство ответственности.

Кроме того, целый ряд правил выработан для "напопницы" — пассажирки. Не наступать на подножку, когда садишься, — байк упадёт. Девушки этого почему-то не понимают.

Не свешиваться на одну сторону.

Держаться за рукоять позади сиденья.

Если мотоцикл наклоняется, продолжать сидеть на нём буквально мешком с картошкой.

Не стукаться шлемом в шлем водителя! Держаться за рукоятку сзади! (см. выше!)

Не ёрзать!

Не визжать!

Быть на всё согласной!

"Уронил — купил"

Есть правила, которые касаются отношений между байкерами. Одно из них гласит: "Уронил — купил". Оно действует, когда один мотоциклист берёт у другого мотоцикл — заценить или сгонять по делу.

"Уронил — купил" — относится к правилам отношений между байкерами. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Правило обосновано тем, что при падении мотоцикл получает серьёзные повержения. В первую очередь это касается "поворотников", поцарапанного хрома и сломанного пластика. В крайнем случае байкер должен полностью компенсировать повреждения.

В последнее время в связи с западной "повесткой" стало громче звучать правило "Катать только противоположный пол". Что тут скажешь? Даже в Америке байкеры остаются последним оплотом традиционной белой культуры.

Правила не для байкеров

Но если говорить серьёзно, то правила часто не работают. На мотошоу байкеры могут просто катать девчонок одну за другой и ничего не требовать.

То же самое может случиться, если байкер — глубоко семейный человек.

Правила действуют, если байкер — одинокий молодой пилот с избытком тестостерона. А обычно байкеры такие — иначе не были бы байкерами.

Бывают мотоциклисты, которые предпочитают охмурять девиц ещё до поездок. То есть меняют правило "Села — дала" на правило "Дала — села".

Есть байкеры, которые подчёркивают сакральное одиночество мотоциклом с одним сиденьем для водителя. Да, в фильме девушка может сесть на голое крыло и обнять ногами водителя, но в жизни такая поза означает конец копчику.

То же самое касается "Уронил — женись". Вряд ли девушка пойдёт замуж за того, кто её травмировал. Скорее, водителю придётся оплатить ей лечение и восстановление. Хотя везде бывают исключения. Есть семейные пары, которые именно так и возникли.

Третий момент. Всё вообще действует не так, если девушка водит мотоцикл сама. Просить её "прокати меня" — не комильфо. Девушка может катать только подругу. Ну, или на худой конец мужа, если у того сломался мотоцикл.

В-четвёртых, все правила идут лесом, если байкер влюблён. Как это определить? Всё просто: он начинает учить девушку водить свой мотоцикл.

Если девушка водит сама мотоцикл, то катает обычно либо подругу, либо мужа. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Правило "Уронил — купил" тоже не всегда работает. Потому что ну кто же из байкеров доверит свой мотоцикл кому-то ещё? Присказка "Мотоцикл и жену не доверю никому" будет, пожалуй, постарше всех кодексов.

А если честно, то всё зависит от людей, а не от правил, потому что байкеры — это байкеры и правила не для них. Впрочем, нет! Существует один главный закон, которому подчиняются все. Звучит он так: когда в баке есть бензин, а впереди — её величество дорога, надо открутить ручку газа на себя. Потому что нет ничего выше дороги. Подругу можно потерять, а дорога будет всегда.

Авторы Александр Лаврентьев