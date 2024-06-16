Что означают у байкеров фразы "Села — дала", "Уронил — женился" и откуда они взялись
В сообществе байкеров, как и в других объединениях, есть свой сленг, особые правила и тематические шутки. Многие касаются девушек, верных спутниц мотоциклистов.
Что означает у байкеров фраза "Села — дала". Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Байкеры всегда пользовались особым успехом у женщин. Красивые и часто состоятельные парни в косухах, от которых так и прёт тестостероном, якобы сводят с ума, сводят многих. И дело не только в сильных руках, широких спинах, в запахе бензина и хорошо выделанной коже, от которой пахнет сексом, но и в рыцарской романтике, в которую верят девушки. В общем, хочешь обзавестись подругой, жениться или стать центром женского внимания — купи мотоцикл. Считается, что это действительно работает.
Откуда пошло правило "Села — дала"
Но женское внимание со временем приедается. Поэтому немудрено, что отношения этих задиристых ребят с девушками обросли не только мифами, но и правилами. Ведь одно дело, когда на тебя с обожанием смотрят издалека, и совсем другое — когда назойливо просят прокатить. Хорошо, если есть свободное время и девушка нравится. Но совсем другое — когда и девушка не привлекает, и времени в обрез. Иногда и саму девушку интересует не ездок, а мотоцикл, скорость и адреналин.
Тогда байкеру проще сказать: "Мой мотоцикл — мои правила. А правила таковы: села — дала!" Ну или сделать то же самое в более витиеватой форме: "Катаю только на всё согласных. Если едешь со мной — то до первого лесочка! А нет — значит, нет!"
В Интернете даже сообщества есть: девушки для пилотов на выбор. Фото © VK / Сергей Кириченко
Для одних это форма отказа, для других — договор и конкретизация намерений, а для третьих — способ испытать новое. Вдруг сядет и даст? Вдруг пригласит сесть и согласится взять? После предложения не все девицы фыркают и уходят. Самые отчаянные садятся. Да что там отчаянные. В Интернете даже сообщества есть: девушки для пилотов на выбор. И фото покажут, вес и возраст скажут и условия обговорят. И в палатке холодной ночью согласятся согреть. Хоть на день, хоть на лето. А иные сразу замуж просятся.
"Уронил — женился"
В обиход вошли и другие правила, касающиеся покатушек со вторым номером. Ведь пассажирка, садясь на мотоцикл, вручает водителю не только "честь", но и жизнь. При ДТП или аварии именно она получает самые тяжёлые травмы.
В байкерских сообществах выработаны правила для пассажирок. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Отсюда появилось "Уронил — женился". По сути, это защита второго номера и должно повышать ответственность мотоциклиста. Ну хотя бы тогда, когда у него вообще есть чувство ответственности.
Кроме того, целый ряд правил выработан для "напопницы" — пассажирки.
- Не наступать на подножку, когда садишься, — байк упадёт. Девушки этого почему-то не понимают.
- Не свешиваться на одну сторону.
- Держаться за рукоять позади сиденья.
- Если мотоцикл наклоняется, продолжать сидеть на нём буквально мешком с картошкой.
- Не стукаться шлемом в шлем водителя! Держаться за рукоятку сзади! (см. выше!)
- Не ёрзать!
- Не визжать!
- Быть на всё согласной!
"Уронил — купил"
Есть правила, которые касаются отношений между байкерами. Одно из них гласит: "Уронил — купил". Оно действует, когда один мотоциклист берёт у другого мотоцикл — заценить или сгонять по делу.
"Уронил — купил" — относится к правилам отношений между байкерами. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Правило обосновано тем, что при падении мотоцикл получает серьёзные повержения. В первую очередь это касается "поворотников", поцарапанного хрома и сломанного пластика. В крайнем случае байкер должен полностью компенсировать повреждения.
В последнее время в связи с западной "повесткой" стало громче звучать правило "Катать только противоположный пол". Что тут скажешь? Даже в Америке байкеры остаются последним оплотом традиционной белой культуры.
Правила не для байкеров
Но если говорить серьёзно, то правила часто не работают.
- На мотошоу байкеры могут просто катать девчонок одну за другой и ничего не требовать.
- То же самое может случиться, если байкер — глубоко семейный человек.
- Правила действуют, если байкер — одинокий молодой пилот с избытком тестостерона. А обычно байкеры такие — иначе не были бы байкерами.
- Бывают мотоциклисты, которые предпочитают охмурять девиц ещё до поездок. То есть меняют правило "Села — дала" на правило "Дала — села".
- Есть байкеры, которые подчёркивают сакральное одиночество мотоциклом с одним сиденьем для водителя. Да, в фильме девушка может сесть на голое крыло и обнять ногами водителя, но в жизни такая поза означает конец копчику.
То же самое касается "Уронил — женись". Вряд ли девушка пойдёт замуж за того, кто её травмировал. Скорее, водителю придётся оплатить ей лечение и восстановление. Хотя везде бывают исключения. Есть семейные пары, которые именно так и возникли.
Третий момент. Всё вообще действует не так, если девушка водит мотоцикл сама. Просить её "прокати меня" — не комильфо. Девушка может катать только подругу. Ну, или на худой конец мужа, если у того сломался мотоцикл.
В-четвёртых, все правила идут лесом, если байкер влюблён. Как это определить? Всё просто: он начинает учить девушку водить свой мотоцикл.
Если девушка водит сама мотоцикл, то катает обычно либо подругу, либо мужа. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Правило "Уронил — купил" тоже не всегда работает. Потому что ну кто же из байкеров доверит свой мотоцикл кому-то ещё? Присказка "Мотоцикл и жену не доверю никому" будет, пожалуй, постарше всех кодексов.
А если честно, то всё зависит от людей, а не от правил, потому что байкеры — это байкеры и правила не для них. Впрочем, нет! Существует один главный закон, которому подчиняются все. Звучит он так: когда в баке есть бензин, а впереди — её величество дорога, надо открутить ручку газа на себя. Потому что нет ничего выше дороги. Подругу можно потерять, а дорога будет всегда.