За какие лекарства могут лишить водительских прав в 2024 году Какие лекарства категорически нельзя употреблять во время вождения? С какими нужно иметь при себе рецепт? А за какие можно лишиться водительских прав — в материале Life.ru. 9 июня, 05:33 За какие лекарства могут лишить водительских прав в 2024 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trendobjects

Тема употребления лекарственных средств за рулём особенно актуальна сейчас, когда от Минздрава поступили рекомендации, при несоблюдении которых водитель может лишиться права управления транспортным средством. Бывает так, что человек принял назначенные врачом лекарства и ему срочно нужно садиться за руль. Или человеку прописали успокоительные препараты и он проходит положенный ему курс лечения. Что делать в этом случае?

О чём спорят Минздрав и ГИБДД

В конце мая Министерство здравоохранения Российской Федерации презентовало список лекарственных средств, после употребления которых нельзя водить машину. В нём больше 200 наименований, а многие лекарства можно купить в свободном доступе без рецепта. Например, корвалол, валосердин, корень солодки, парацетамол, ибупрофен и многие другие знакомые всем названия.

Документ изначально появился в телеграм-канале депутата Госдумы Ярослава Нилова, и Минздрав не подтверждал его подлинность. Однако через некоторое время в министерстве сообщили, что список носит рекомендательный и информационный характер.

Позднее руководитель ГИБДД Михаил Черников заявил, что вышеуказанный перечень лекарств от Минздрава неактуален: "В Сети появился вброс, список из 74 видов лекарств от сердца, аллергии. И там говорится, что тех, кто употребил эти лекарства, будут лишать прав. Я позвонил Михаилу Мурашко. А он сказал, что Минздрав опубликовал опровержение".

В ГИБДД заявили, что не будут лишать права управления транспортными средствами за употребление препаратов из списка Минздрава. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

После Черникова последовал комментарий Минздрава: "Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и так далее, носит информационный характер. Ряд лекарственных препаратов действительно может оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижает быстроту реакции, вызывает сонливость. Водить после их приёма действительно настоятельно не рекомендуется".

Таким образом, на текущий момент министерства и ведомства так и не определили перечень запрещённых к употреблению лекарственных средств, существуют только рекомендации. Поэтому для разрешения вопроса о том, можно ли в отношении человека, принимающего препараты для лечения, применять санкцию в виде лишения права управления транспортными средствами, необходимо руководствоваться постановлением Конституционного суда РФ от 2022 года.

Из пояснения Минздрава ясно, что ведомство не имеет претензий к водителю, принимающему лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ. И это не послужит основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 12.27 КоАП (невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия).

Список лекарств, за употребление которых могут лишить водительских прав

Все сиропы на спиртовой основе. К ним относятся ингалипт (аэрозоль, применяемый для лечения заболеваний горла), сироп биттнер, сироп корня солодки (от кашля), валокордин, валосердин, корвалол (сердечные препараты), афлубин (противовирусное, иммуностимулирующее средство), настойки пустырника, валерианы, боярышника и др.

Левомицетин (антибактериальный препарат).

Новокаин (местный анестетик).

Однако для уверенности в своих действиях необходимо изучить инструкцию к каждому препарату. Если среди "особых указаний" есть пункт о том, что во время его приёма противопоказано вождение автомобиля, это может стать основанием для лишения водительских прав в суде.

Садиться за руль, приняв таблетку парацетамола, можно. Фото © Freepik

Какие лекарства условно разрешены и зависят от дозы

Некоторые лекарства в небольших количествах разрешены к употреблению, но при высокой дозировке уже противопоказаны для вождения. Это снотворные, транквилизаторы, антидепрессанты. Сюда же входят лекарства от диареи и простуды. Многие обезболивающие препараты в больших дозах также противопоказаны во время вождения. Некоторые нейролептики и средства от аллергии могут вызывать снижение внимания и сонливость, так что в больших количествах противопоказаны.

Лекарства, не рекомендованные Минздравом

В связи с тем, что дискуссия по поводу запрещённых к употреблению за рулём лекарственных средств продолжается, можно считать все препараты, перечисленные Министерством здравоохранения, нерекомендованными. На данный момент решение об их использовании принимает сам водитель.

Антидепрессанты для водителя: можно или нет

В связи с тем, что в ГИБДД заявили, что не будут лишать права управления транспортными средствами за употребление препаратов из списка Минздрава, остаётся актуальным вопрос, можно или нет водить автомобиль после употребления антидепрессантов. Согласно постановлению КС РФ, в случае если в антидепрессантах не содержатся психотропные вещества, они допускаются к применению.

За руль после парацетамола

Можно совершенно точно сказать, что после таблетки парацетамола за руль садиться можно. Другое дело, когда у человека высокая температура, озноб, головокружение и другие симптомы ОРЗ или ОРВИ. Само плохое самочувствие является причиной, по которой не нужно ехать за рулём. Напомним, что, согласно пункту 2.7 ПДД, водители не имеют права управлять транспортным средством, если находятся в состоянии утомления или болезни. Объясняется такой запрет тем, что плохое самочувствие может негативно отразиться на безопасности движения. Воспользуйтесь такси или пересядьте на место пассажира, когда неважно себя чувствуете. И дело вовсе не в лишении прав, а в безопасности для себя, своих близких и других участников дорожного движения.

Запрещённые лекарства за рулём

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт, при приёме которых запрещается управление транспортными средствами.

Анальгетики

Красавки настойка белладонны листья, Зеленина капли белладонны настойка + Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Ландыша травы настойка + Левоментол, Андипал Авексима, Андипал Бендазол + Метамизол натрия + Папаверин + Фенобарбитал, Новема ® Найт Дифенгидрамин + Напроксен, Мигренол ® ПМ Дифенгидрамин + Парацетамол, Спазмалгон ® Эффект, Пенталгин ® Дротаверин + Кофеин + Напроксен + Парацетамол + Фенирамин, Нефростен, Сантопералгин Кодеин, Триалгин, Колдакт ® Дэй Найт Кофеин + Парацетамол + Хлорфенамин, Парацетамол + Фенилэфрин, Хлорфенамин набор, Флюколдекс, Колдрекс, Отипакс, Септалор, Колдакт, Максиколд ® Рино, Инфалган, Антифлу, Флюколдекс, ФриКолд Кидс, Антифлу ® Кидс, ДезГриппин, Толтеродин.

Седативные средства

Корвалол, Валокордин ®, Валосердин ®, Валосемид, Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал, Этилбромизовалерианат, Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка, Гинкго Билоба, Танакан, Московия ® Душицы обыкновенной трава + Пустырника трава + Тысячелистника обыкновенного трава, Мелаксен, Мелисон, Ново-Пассит, Седофлор, Фито Ново-Сед, Метамизол.

Снотворные

Глицин + Мелатонин, СонНорм Дуо, Дексмедетомидин.

Психолептики

Афобазол ®, Фабомотизол, Левросо ® Лонг Дифенгидрамин + Мелатонин, Пиона уклоняющегося травы.

Антисептики

Йокс ® -Тева, Аллантоин + Повидон-Йод, Анестоджет, Строколин ® Тонзи, Фаринорм ®, Бензидамин, Оралсепт ®, Тантум ® Верде, Грин Брин ®, Ангидак ®, Фарингоспрей, Фарбентум, Тонзинорм ®, Звёздочка ЛОР, Бронфлекс, АспиСептал, Бензидамин, ТераФлю ЛАР Бензоксония хлорид + Лидокаин, Борная кислота, Фаринорм ® Гексэтидин, Стопангин ® -Тева, Стоматидин ®, Гелангин ® Нова, Гексэтидин, Граммидин ® с анестетиком, Офтальмоферон, Ротокан, Настойка календулы, Ромашки настойка, Каметон, Левоментол, Кетопрофен, Фурацилин спиртовой, Сальвин-ВИФ.

ОРЗ и лечение простуды

Экстракт грудной эликсир, Аммиак + Аниса обыкновенного плодов масло + Солодки корней, Нашатырно-анисовые капли, Дуоколд ®, Аскорбиновая кислота + Кальция глюконат + Парацетамол + Рутозид + Фенилэфрин и аскорбиновая кислота + Кальция глюконат + Парацетамол + Рутозид + Фенилэфрин + Фенирамин, Антигриппин аптекарский, Ацетилсалициловая кислота + Аскорбиновая кислота + Рутозид, Дифенгидрамин + Метамизол натрия + Кальция глюконат, Комплекс ацетилсалициловая кислота + Фенилэфрин + Хлорфенамин, Септофорт Тотал, Септолете ® Тотал Бензидамин + Цетилпиридиния хлорид, Синекод, Панатус ®, Панатус ® Форте, Туссикод ®, Омнитус ®, Бутамират, Карниланд ® Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Ландыша травы настойка + Левоментола раствор в ментилизовалерате + Нитроглицерин, Гвайфенезин, Пентафлуцин ®, Квадрофлю, РиниКолд Макс ®, Гербион, Викс День и Ночь, Проспан, Стоптуссин, Эвкабал, Сироп солодки, Орвис ® Бронхо Тимьян, Чабреца экстракт жидкий, Пертуссин.

Противовоспалительные средства

Отинум, Холина салицилат, Протефлазид, Стоматофит, Пародонтоцид, Чеснока настойка, Ландыша настойка, Югланэкс.

Иммуностимуляторы

Эффекс ®, Красный корень горца птичьего травы + Копеечника забытого корневищ с корнями настойка, ПростаНорм ®.

Гомеопатические средства

Хофитол, Артишока листьев экстракт, Боярышника плодов настойка, Стабикардин ®, Боярышника плодов экстракт + Крапивы двудомной листьев экстракт + Ландыша травы настойка, Перца водяного экстракт жидкий, Чаги настойка, Прополис, Кедростат, Гентос, Пумпан, Галстена, Афлубин, Ременс, Цефалис Эдас-109, Фитангин Эдас-105.

Общетонизирующие средства

Бефунгин, Гипоролам густой экстракт слоевищ ламинарии + Сухой экстракт плодов облепихи крушиновидной, Аралии маньчжурской корней настойка, Элеутерококка колючего корневищ экстракт, Эхинацеи пурпурной травы настойка, Оригинальный большой бальзам Биттнера, Зверобоя настойка, Герботон, Пантокрин, Кедровит, Алтайский эликсир.

Противоэпилептические средства

Габапентин, Карбамазепин, Лакосамид, Леветирацетам, Ламотриджин, Окскарбазепин, Перампанел, Прегабалин, Топирамат.

Авторы Андрей Боярко