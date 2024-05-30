Техосмотр для всех и обязательная замена "прав". Какие изменения произойдут в жизни автомобилистов с 1 июня 1 июня 2024 года водителей ждут новые изменения в законодательстве. За что теперь водителей ждёт только штраф, а за что — лишение "прав"? 29 мая, 22:21 36572 36572 1 июня 2024 года водителей ждут новые изменения в законодательстве. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Когда начнут штрафовать за резину

С 1 июня сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей за использование летом зимней резины. Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны, вступил в силу ещё 1 сентября 2023 года. Но фактически запрет на использование зимних шин вступает в силу с 1 июня 2024 года и действует три месяца — до 1 сентября.

Запрет на использование зимних шин вступает в силу с 1 июня 2024 года. Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов

Согласно первой части статьи 12.5 КоАП РФ водителям грозит штраф в 500 рублей. Сумму наказания можно снизить, если оплатить штраф через "Госуслуги" в течение 20 дней после наложения взыскания. Изменения коснутся только тех автомобилистов, кто не удосужился сменить зимнюю шипованную резину. Владельцев зимних "липучек" эта мера не затронет. Но им следует помнить, что зимняя резина более мягкая и быстрее изнашивается, чем летняя.

Какие новшества по замене прав

Но это ещё не все изменения, которые действуют с 1 июня 2024 года. Уже вступил в силу закон, по которому иностранные права для въехавших в Россию иностранцев и граждан РФ будут действовать только год. В течение этого времени нужно постараться получить российское удостоверение, потому что штраф за просроченные права внушительный — 15 тысяч рублей.

А вот граждане РФ, у которых срок действия водительского удостоверения истекает до 31 декабря 2024 года или до 31 декабря 2025 года, могут спокойно ездить ещё три года: им срок действия ВУ продлён автоматически. Впрочем, особо тревожные водители могут заменить удостоверение по собственному желанию — препятствовать этому никто не будет.

Как будут получать права

На экзамене по вождению теперь допустимо набрать семь штрафных баллов вместо пяти, как это было раньше. Фото © АГН "Москва" / Андрей Любимов

Получить права новичкам стало проще. На экзамене по вождению теперь допустимо набрать семь штрафных баллов вместо пяти, как это было раньше. При этом принимающему экзамен инспектору снова придётся пересесть на заднее сиденье. А вот "лишенцам", которые оказались без прав за вождение в нетрезвом виде, теперь запрещено сдавать экзамены на получение водительского удостоверения в течение года.

Ужесточаются и правила получения категорий. Например, категорию D (автобус) теперь нельзя получить, если отсутствует водительский опыт за рулём легковой или грузовой машины. Он должен быть не меньше года.

Не смогут получить ВУ граждане РФ, которые уклоняются от повестки в военкомат. Теперь благодаря информации, внесённой в Единый реестр, знать об этом будут все сотрудники МВД. Тут или придётся отдать долг родине, или ходить пешком.

Новый штраф за грязные и скрытые номера

Водителям, скрывающим регистрационные номера, грозит лишение прав сроком на полтора года. Фото © Life.ru

Это не все изменения в законодательстве. В мае 2024 года внесён законопроект, по которому водителям, скрывающим регистрационные номера, грозит лишение прав сроком на полтора года, а устройства сокрытия номеров будут изыматься. Сейчас наказание предусматривает штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев. В 2023 году за такое правонарушение было выписано больше десяти тысяч штрафов. Но пока не ясно, когда именно новый закон вступит в силу.

Как проводят техосмотр

Новые правила техосмотра легковых автомобилей делают его обязательным. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Новые правила техосмотра легковых автомобилей делают его обязательным. Кстати, его цена опять выросла. По России в среднем тариф составляет 1022 рубля. В Москве в 2024 году он равен 1052 рублям, в Приамурье —– около 1500 рублей. А на Чукотке владельцам автомобилей придётся выложить 4500. К счастью, проходить техосмотр придётся не часто. Это надо будет делать при смене владельца и регистрации ТС в ГИБДД. Мера коснётся не всех владельцев машин, а только тех, у кого автомобиль старше четырёх лет. ТО придётся пройти и в том случае, если владелец изменил конструкцию транспорта.

Авторы Александр Лаврентьев