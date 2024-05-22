Почему до 2028 года можно ездить без "прав" Какие категории водителей могут ездить без "прав" до 31 декабря 2028 года и почему другим нужно обязательно поменять документ — в материале Life.ru. 21 мая, 21:29 Почему до 2028 года можно ездить без "прав". Обложка © ТАСС / Илья Московец

О том, что действие истекающих водительских документов продлевают на три года, в первый раз стало известно в 2022 году. 9 апреля Правительство Российской Федерации утвердило постановление "Об автоматическом продлении водительских удостоверений". Оно коснулось тех водителей, у которых действие документов заканчивалось до 31 декабря 2023 года.

На такую меру правительство пошло в условиях санкций, чтобы освободить административные ресурсы МВД для более важных задач и лишний раз не нервировать граждан. Профессиональные водители должны были оценить этот шаг по заслугам, их это тоже коснулось.

Какие категории водителей могут ездить без "прав" до 31 декабря 2028 года. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В декабре 2023 года правительство снова продлило срок действия водительских удостоверений. На этот раз речь зашла о водителях, чьё ВУ истечёт 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2025 года. Они, соответственно, получили право ездить по своим документам до 2027-го и 2028 года. Точный срок замены ВУ указан в самом документе, просто теперь к дате нужно прибавить три года.

Вопросов у водителей меньше не стало. Кто именно может ездить и не менять документ? Кто должен поменять его в обязательном порядке? И, наконец, действует ли продление прав в том случае, если ранее ВУ уже продлевали?

Если водительского удостоверения не было

Скажем сразу — если у вас никогда не было прав или вы были лишены водительского удостоверения, то постановление правительства вас не касается. Вы должны получить водительское удостоверение на общих правах и сдать экзамены. В противном случае вас ждёт штраф до 30 тысяч рублей и, возможно, арест и принудительные работы вне зависимости от правонарушения и его обстоятельств. Все остальные водители, независимо от категории, могут спокойно ездить ещё три года.

Как убедиться, что права продлили?

Кто обязан заменить водительское удостоверение. Фото © Life.ru

Для того чтобы удостовериться, что ВУ продлено, следует загрузить данные о нём в личном кабинете на портале "Госуслуги" и запустить проверку удостоверения. Система должна автоматически пересчитать срок действия документа. Если срок окончания действия не указан в документе или автоматического продления не происходит, придётся обратиться в ГИБДД.

Кто обязан заменить водительское удостоверение

ВУ придётся менять в следующих случаях: при порче документа или его утере;

когда меняются данные, например фамилия;

если вы открыли новую категорию;

если у вас появились медицинские показания, ограничивающие управление автомобилем;

в случае лишения водительских прав их также придётся восстанавливать;

кроме того, поменять ВУ можно по собственному желанию.

Если права уже продлевали

Как получить права в 2024 году. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Если вы уже однажды продлили удостоверение, то повторное продление не предусмотрено. Но огорчаться не стоит, ведь если замена документа выпадет на 2025 год, то обменять его на новый будет довольно легко, так как "очередники" в это время всё ещё будут ездить по действующим документам, а значит, очередей не будет.

Как получить права в 2024 году

Водительское удостоверение можно заменить на новое в МФЦ и ГИБДД. Для этого нужны заявление, паспорт, старое ВУ, медсправка из ПНД, медсправка по форме № 003-в/у и квитанция об уплате пошлины. В 2024 году она составляет 2000 рублей для всех регионов РФ.

Авторы Александр Лаврентьев