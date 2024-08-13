Сбившая прохожую в центре Москвы купила машину всего месяц назад. Это её второе ДТП
Девушку, сбитую на тротуаре в Москве, увезли в НИИ Склифосовского
Сбитую на тротуаре в Москве 21-летнюю девушку экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщает SHOT, у пострадавшей рваные раны на теле.
Автоледи плачет после того, как сбила девушку на тротуаре. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, за рулём китайской легковушки Kaiyi находилась 44-летняя косметолог Зозан Х. Женщина купила машину в кредит в начале июля и уже через две недели попала в первую аварию. Тогда, к счастью, пострадал лишь бампер.
Это второе ДТП для владелицы китайской иномарки. Фото © Telegram / SHOT
Как ранее сообщалось, авария произошла вечером 13 августа в Басманном районе Москвы. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением, влетела на пешеходную зону, снесла прохожую и врезалась в здание кофейни.
Telegram / SHOT