Водитель "китайца" наехал на прохожую в центре Москвы и врезался в кафе

Автомобиль сбил девушку на тротуаре в Басманном районе Москвы. По данным SHOT, водитель китайской легковушки Kaiyi не справился с управлением, влетел на пешеходную зону, снёс прохожую и врезался в здание кофейни на Бауманской.

Автомобиль сбил девушку на тротуаре в Басманном районе Москвы. Видео © SHOT

На месте много машин скорой и полиция. 21-летняя девушка серьёзно пострадала, её готовятся госпитализировать. Выясняется, в каком состоянии был водитель, его также осматривают медики и опрашивают полицейские.