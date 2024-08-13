Водитель "китайца" наехал на прохожую в центре Москвы и врезался в кафе
Автомобиль сбил девушку на тротуаре в Басманном районе Москвы
Автомобиль сбил девушку на тротуаре в Басманном районе Москвы. По данным SHOT, водитель китайской легковушки Kaiyi не справился с управлением, влетел на пешеходную зону, снёс прохожую и врезался в здание кофейни на Бауманской.
Автомобиль сбил девушку на тротуаре в Басманном районе Москвы. Видео © SHOT
На месте много машин скорой и полиция. 21-летняя девушка серьёзно пострадала, её готовятся госпитализировать. Выясняется, в каком состоянии был водитель, его также осматривают медики и опрашивают полицейские.
А накануне ночью два человека стали жертвами аварии с участием двух автомобилей и мотоцикла, которая произошла на 39-м километре МКАД. Водитель "газели" перестраивался в крайнюю левую полосу, не заметил мотоциклиста с пассажиром и спихнул их на встречку.
SHOT