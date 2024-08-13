Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 15:52

Водитель "китайца" наехал на прохожую в центре Москвы и врезался в кафе

Автомобиль сбил девушку на тротуаре в Басманном районе Москвы

Автомобиль сбил девушку на тротуаре в Басманном районе Москвы. По данным SHOT, водитель китайской легковушки Kaiyi не справился с управлением, влетел на пешеходную зону, снёс прохожую и врезался в здание кофейни на Бауманской.

Автомобиль сбил девушку на тротуаре в Басманном районе Москвы. Видео © SHOT

На месте много машин скорой и полиция. 21-летняя девушка серьёзно пострадала, её готовятся госпитализировать. Выясняется, в каком состоянии был водитель, его также осматривают медики и опрашивают полицейские.

Российская велогонщица Дарина Самойлович погибла в аварии в ДНР
Российская велогонщица Дарина Самойлович погибла в аварии в ДНР

А накануне ночью два человека стали жертвами аварии с участием двух автомобилей и мотоцикла, которая произошла на 39-м километре МКАД. Водитель "газели" перестраивался в крайнюю левую полосу, не заметил мотоциклиста с пассажиром и спихнул их на встречку.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров