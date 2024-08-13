Российская велогонщица Дарина Самойлович погибла в аварии в ДНР

Велогонщица, 17-летняя Дарина Самойлович погибла в ДТП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Ещё семь несовершеннолетних спортсменов пострадали.

"Погибла победительница и призёр республиканских и Всероссийских соревнований, лидер сборной команды ДНР — Дарина Самойлович", — говорится в сообщении.

В ФВСР выразили соболезнования родным и близким Дарины. В свои 17 лет она успела стать победительницей всероссийских соревнований по велокроссу, а также серебряным призёром всероссийских соревнований по велокроссу и кросс-кантри.