Альпинист погиб от удара молнии во время восхождения на гору в КБР

Альпинист из Тольятти погиб от удара молнии при восхождении на гору Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"В Черекском ущелье на горе Дыхтау (высота 5000 метров) турист погиб, предположительно, от удара молнии при восхождении", — говорится в сообщении.