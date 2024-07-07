Альпинист погиб от удара молнии во время восхождения на гору в КБР
Альпинист из Тольятти погиб от удара молнии при восхождении на гору Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"В Черекском ущелье на горе Дыхтау (высота 5000 метров) турист погиб, предположительно, от удара молнии при восхождении", — говорится в сообщении.
Мужчина 1973 года рождения отправился на вершину в составе группы из четырёх человек, зарегистрированной в альпинистском лагере "Безенги". Для транспортировки его тела на место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда ведомства.
Ранее в Киргизии погиб российский альпинист Евгений Глазунов. Он начал восхождение на гору Аксу, ставшее последним, 12 февраля. Через несколько дней из-за непогоды спортсмен принял решение вернуться, после чего связь с ним пропала. Напарник, для подстраховки оставшийся у подножия, пытался самостоятельно найти Глазунова, но был вынужден обратиться за помощью. На поиски альпиниста вылетели два российских вертолёта, его тело нашли только 22 февраля. Предварительно, Евгения погубил камнепад. В начале марта тело нашего соотечественника доставили в РФ.
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