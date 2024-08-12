Момент страшного ДТП с участием двух авто и мотоцикла на МКАД попал на видео

Два человека стали жертвами аварии с участием двух автомобилей и мотоцикла, которая произошла на 39-м километре МКАД. Об этом пишет SHOT.

Столкновение автомобиля и мотоцикла, в результате которого погибли два человека. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

ДТП произошло сегодня ночью, около 03:30. Водитель "газели" перестраивался в крайнюю левую полосу, не заметил мотоциклиста с пассажиром и спихнул их на встречку. Там в них врезался автомобиль Nissan.

Водитель и пассажир мотоцикла погибли. Также пострадал мужчина, сидевший в легковушке. На месте работают медики, пожарные и ГИБДД.