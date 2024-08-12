Момент страшного ДТП с участием двух авто и мотоцикла на МКАД попал на видео
SHOT: Два человека погибли в аварии с мотоциклом и двумя авто на 39-м км МКАД
Два человека стали жертвами аварии с участием двух автомобилей и мотоцикла, которая произошла на 39-м километре МКАД. Об этом пишет SHOT.
Столкновение автомобиля и мотоцикла, в результате которого погибли два человека. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
ДТП произошло сегодня ночью, около 03:30. Водитель "газели" перестраивался в крайнюю левую полосу, не заметил мотоциклиста с пассажиром и спихнул их на встречку. Там в них врезался автомобиль Nissan.
Водитель и пассажир мотоцикла погибли. Также пострадал мужчина, сидевший в легковушке. На месте работают медики, пожарные и ГИБДД.
Ранее сообщалось о ДТП в районе села Новая Красавка Саратовской области, где автобус, мотоцикл и легковой автомобиль не поделили дорогу. Жертвами аварии стали два человека, за жизнь ещё одного мужчины борются медики.
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