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Регион
8 августа, 10:25

13 туристов из РФ и Казахстана пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

ДТП в Турции. Обложка © X / Muğla Gazetesi

ДТП в Турции. Обложка © X / Muğla Gazetesi

Микроавтобус с российскими и казахстанскими туристами попал в аварию в районе Милас турецкого города Мугла. По предварительным данным, пострадали 13 человек, их госпитализировали.

Как уточняет местный новостной портал Mugla gazetesi, ДТП произошло около 07:00 утра. По информации издания, автобус перевернулся. Полиция начала расследование.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в районе Кызлар Пынары турецкой Аланьи гражданка РФ и её дочь пострадали после того, как мотоцикл сбил их на пешеходном переходе. Уточнялось, что водитель двухколёсого транспорта ехал на большой скорости.

Александра Мышляева
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