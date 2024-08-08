13 туристов из РФ и Казахстана пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

Микроавтобус с российскими и казахстанскими туристами попал в аварию в районе Милас турецкого города Мугла. По предварительным данным, пострадали 13 человек, их госпитализировали.

Как уточняет местный новостной портал Mugla gazetesi, ДТП произошло около 07:00 утра. По информации издания, автобус перевернулся. Полиция начала расследование.