Байкер сбил россиянку и её дочь в Турции

В районе Кызлар Пынары турецкой Аланьи гражданка РФ и её дочь пострадали после того, как мотоцикл сбил их на пешеходном переходе. По данным Yeni Alanya, всё произошло минувшей ночью.

Газета пишет, что женщина получила тяжёлые ранения, её госпитализировали. Уточняется, что мотоциклист ехал на большой скорости. Причём местные жители подчеркнули, что байкеры часто гоняют по ночам в этом районе.