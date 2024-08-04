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Регион
4 августа, 11:31

Байкер сбил россиянку и её дочь в Турции

Yeni Alanya: В турецкой Аланье мотоциклист сбил гражданку России и её дочь

В районе Кызлар Пынары турецкой Аланьи гражданка РФ и её дочь пострадали после того, как мотоцикл сбил их на пешеходном переходе. По данным Yeni Alanya, всё произошло минувшей ночью.

Газета пишет, что женщина получила тяжёлые ранения, её госпитализировали. Уточняется, что мотоциклист ехал на большой скорости. Причём местные жители подчеркнули, что байкеры часто гоняют по ночам в этом районе.

Ранее Life.ru писал, что российские туристки с детьми попали в ДТП на отдыхе в Турции. В качестве компенсации им предложили билетики в аквапарк.

Едва не погибшим в Турции россиянкам предложили экскурсию в обмен на молчание
Едва не погибшим в Турции россиянкам предложили экскурсию в обмен на молчание
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Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Nalbantjan

Никита Осипов
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