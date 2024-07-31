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31 июля, 14:45

Россиянкам с детьми предложили билеты в аквапарк как компенсацию за ДТП на отдыхе в Турции

Mash: Российские туристки с детьми попали в ДТП на отдыхе в Турции

Отдых в Турции за 800 тысяч рублей чуть не закончился смертью для россиянок с детьми. Они попали в жуткое ДТП, а в качестве компенсации им предложили билетики в аквапарк, сообщает Mash.

Одна из россиянок, пострадавшая в ДТП, которое случилось во время отдыха с детьми в Турции. Фото © Telegram / Mash

Одна из россиянок, пострадавшая в ДТП, которое случилось во время отдыха с детьми в Турции. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, всё случилось 29 июля после того, как две девушки с детьми шести и 12 лет прилетели в Анталью. Там их встретил гид, сел вместе с ними в автобус и повёз в отель в Белеке. Mash утверждает, что спустя пять километров шофёр заснул за рулём, в результате чего машина улетела в кювет, перевернулась и врезалась в бетонное ограждение.

Последствия ДТП, которое случилось во время отдыха россиянок с детьми в Турции. Фото © Telegram / Mash

Последствия ДТП, которое случилось во время отдыха россиянок с детьми в Турции. Фото © Telegram / Mash

В общей сложности в салоне было шесть человек. Одна из туристок во время аварии выбила стекло головой. Сейчас у девушки разбита бровь, ссадины на ногах, синяк под глазом и гематомы, есть подозрение на сломанную ключицу. А у водителя перелом ноги.

Одна из россиянок, пострадавшая в ДТП, которое случилось во время отдыха с детьми в Турции. Фото © Telegram / Mash

Одна из россиянок, пострадавшая в ДТП, которое случилось во время отдыха с детьми в Турции. Фото © Telegram / Mash

Сотрудник туроператора извинился перед пострадавшей и попросил не наводить шумихи. Пытаясь замять ситуацию, он предложил девушке оплатить лечение, но та отказалась, потому что имеется страховка. Тогда туроператор в качестве компенсации предложил два билета в аквапарк, однако и на эту сделку пострадавшая не пошла.

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Ранее в провинции Мугла туристический автобус протаранил припаркованные автомобили, предположительно, из-за отказа тормозов, а затем столкнулся с пекарней и со стеной дома. От удара несколько пассажиров вылетели через окна, другие оказались заблокированы в искорёженном салоне. На месте погибло два человека, некоторых пострадавших госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Abrym

Никита Осипов
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