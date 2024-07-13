В Турции туристический автобус влетел в стену дома, есть погибшие
IHA: Два человека погибли, около 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Последствия аварии с автобусом в Турции. Обложка © X / FETHYEHABER1
Два человека погибли, около 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла на юго-западе Турции. Состояние некоторых граждан крайне тяжёлое, сообщает агентство IHA.
Момент смертельной аварии с автобусом в Турции. Видео © X / burakjjjannn
Авария произошла в городе Акьяка. По информации издания, водитель автобуса не смог затормозить, в результате чего транспортное средство протаранило несколько стоящих у обочины автомобилей, затем столкнулось с пекарней, а потом со стеной дома. От удара несколько пассажиров повылетали через окна, другие оказались заблокированы в искорежённом салоне. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Сколько всего было пассажиров в автобусе, не сообщается, однако известно, что иностранцев среди них не было.
Последствия аварии с автобусом в Турции. Фото © X / FETHYEHABER1
Ранее сообщалось о ДТП в турецкой Анталье: в столб врезался автобус, в котором ехали туристы из России и Белоруссии. Водитель погиб на месте, пострадали 16 россиян и четверо белоруссов, среди раненых есть дети. Столкновение было такой силы, что половина автобуса сильно деформировалась.