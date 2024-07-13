В Турции туристический автобус влетел в стену дома, есть погибшие

Авария произошла в городе Акьяка. По информации издания, водитель автобуса не смог затормозить, в результате чего транспортное средство протаранило несколько стоящих у обочины автомобилей, затем столкнулось с пекарней, а потом со стеной дома. От удара несколько пассажиров повылетали через окна, другие оказались заблокированы в искорежённом салоне. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Сколько всего было пассажиров в автобусе, не сообщается, однако известно, что иностранцев среди них не было.