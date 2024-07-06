Туристический автобус с украинскими номерами разбился в Турции, есть пострадавшие

Массовая авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле. Как сообщает NTV, в результате пострадало восемь человек, двое из них — дети.

"Туристический автобус с украинскими номерами, двигавшийся по автомагистрали TEM в направлении Анкары, врезался в грузовик, ехавший перед ним", — говорится в сообщении телеканала.

В результате удара грузовик задел ещё два автомобиля. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, из-за инцидента на автостраде в направлении Анкары образовалась большая пробка.