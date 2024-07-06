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6 июля, 15:40

Туристический автобус с украинскими номерами разбился в Турции, есть пострадавшие

NTV: В Турции автобус с украинскими номерами попал в ДТП, 8 человек пострадали

Последствия ДТП в Стамбуле с участием украинского автобуса. Обложка © X / ihacomtr

Последствия ДТП в Стамбуле с участием украинского автобуса. Обложка © X / ihacomtr

Массовая авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле. Как сообщает NTV, в результате пострадало восемь человек, двое из них — дети.

"Туристический автобус с украинскими номерами, двигавшийся по автомагистрали TEM в направлении Анкары, врезался в грузовик, ехавший перед ним", — говорится в сообщении телеканала.

В результате удара грузовик задел ещё два автомобиля. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, из-за инцидента на автостраде в направлении Анкары образовалась большая пробка.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в Анталье. В результате погиб водитель, ещё 20 человек получили травмы. Среди пострадавших были дети.

Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на юге Турции, среди жертв — россиянка
Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на юге Турции, среди жертв — россиянка
Наталья Исакова
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