Туристический автобус с украинскими номерами разбился в Турции, есть пострадавшие
NTV: В Турции автобус с украинскими номерами попал в ДТП, 8 человек пострадали
Последствия ДТП в Стамбуле с участием украинского автобуса. Обложка © X / ihacomtr
Массовая авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле. Как сообщает NTV, в результате пострадало восемь человек, двое из них — дети.
"Туристический автобус с украинскими номерами, двигавшийся по автомагистрали TEM в направлении Анкары, врезался в грузовик, ехавший перед ним", — говорится в сообщении телеканала.
В результате удара грузовик задел ещё два автомобиля. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, из-за инцидента на автостраде в направлении Анкары образовалась большая пробка.
Ранее сообщалось, что автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в Анталье. В результате погиб водитель, ещё 20 человек получили травмы. Среди пострадавших были дети.