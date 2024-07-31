Денег нет, жить негде, а у суда каникулы: Life.ru узнал, как обстоят дела у избитых в Турции россиянок

Российских туристок, которые пожаловались на избиение полицией в аэропорту Антальи, второй месяц не выпускают из Турции. Женщины в отчаянии: жалуются, что деньги на аренду жилья почти закончились. Об этом пишет SHOT.

У одной из туристок, Светланы, умерла свекровь, но полететь на похороны она не может из-за подписки о невыезде. Женщине до сих пор не назвали хотя бы примерную дату, когда её дело о "сопротивлении полицейским" будет рассматривать суд: говорят, что у судей летние каникулы. У второй туристки, Юлии, суд уже прошёл. С неё обвинения сняли, но, когда откроют выезд из Турции, не сообщается.

Россиянки рассказали SHOT, что в Анталье им приходится переезжать с места на место каждую неделю. Снять комнату на месяц они не могут, так как не хватает денег, а в хостелах мест почти не осталось из-за наплыва туристов.