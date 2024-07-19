В Турции заявили, что избитые российские туристки сами начали стычку в аэропорту Антальи

Российские туристки, которые ранее пожаловались на избиение турецкими полицейскими, сами начали стычку в аэропорту Антальи, а травмы получили в результате сопротивления местным силовикам. Об этом заявили в турецкой прокуратуре после запроса от российского посольства.

Тем не менее дипломаты направили турецкой стороне официальную ноту — чтобы помочь женщинам, которым грозит срок, вернуться на родину. Прямо сейчас Светлана и Юлия едут в российское консульство, где у них запланирована встреча с дипломатами, сообщает SHOT.