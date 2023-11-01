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Опубликовано 1 ноября 2023, 11:24
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Русскоязычный турист заказал гранатовый сок в португальском кафе и оказался в полиции

The Straits Times: Туриста задержали в Лиссабоне из-за ошибки онлайн-переводчика

В Португалии русскоязычный турист хотел заказать в ресторане гранатовый сок, но оказался в полиции, сообщает The Straits Times. Неприятность произошла с азербайджанцем с израильским паспортом, с которым сыграл злую шутку онлайн-переводчик.

Слово, которое написал турист, не владеющий португальским языком, оказалось обозначением не фрукта (граната), а боеприпаса — (гранаты). Официант, увидев в бланке для заказа слово granada, вызвал полицию, заявив, что посетитель угрожает устроить взрыв в заведении.

Прибывшие на место силовики скрутили несчастного туриста, уложили его лицом на землю, надели наручники и доставили в участок. После выяснения обстоятельств случившегося мужчину отпустили, однако его гостиничный номер пришлось обыскать.

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Ранее Лайф рассказывал, как правоохранительные органы Италии задержали туриста из Франции, который пытался вывезти более 40 килограммов камней и гальки с пляжа острова Сардиния. Ему грозит штраф до трёх тысяч евро.

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Tal Surasky / Unsplash

Марина Калегина
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