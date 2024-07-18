Вырвали ногти и оставили синяки: Двух российских туристок жестоко избили турецкие полицейские

Двух российских туристок жестоко избили турецкие полицейские: как пишет SHOT, женщинам вырвали ногти и оставили гематомы по всему телу. При этом правоохранителям ничего не грозит, а вот россиянкам за сопротивление грозит по три года тюрьмы. Туристки уже 1,5 месяца под подпиской о невыезде, у них заканчиваются деньги: нет финансов ни на адвокатов, ни на еду.

Двух российских туристок жестоко избили турецкие полицейские. Видео © SHOT

Как рассказала SHOT 48-летняя Светлана, она со своей 38-летней подругой Юлией 6 июня прилетела в Анталью на отдых по путёвке. В аэропорту Светлану задержали, объяснив это проблемой с документами. Юлия заступилась за подругу, достала телефон и попыталась вести запись происходящего. Ей в грубой форме запретили это делать, а когда она отказалась, сотрудники таможни начали силой вырывать телефон и бить женщин, после чего надели наручники и передали в полицейский участок аэропорта. Там, по словам Светланы, их продолжили избивать по лицу и телу. В потасовке вырвали Юле ногти.

Одной из российских туристок в потасовке в полицейском участке вырвали ногти. Фото © SHOT

В итоге суд закрыл россиянкам выезд из страны и обвинил в сопротивлении полиции. Наказание по местным законам суровое: до 3 лет тюремного заключения. Женщины уже больше месяца под подпиской о невыезде, у них заканчиваются деньги. В Посольстве РФ заявили, что помогут, только когда женщины наймут адвоката, а его услуги стоят 7 тысяч евро. Подруги устали от затянувшегося отдыха, который превратился в сущий кошмар, и мечтают поскорее попасть домой.