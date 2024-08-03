Едва не погибшим в Турции россиянкам предложили экскурсию в обмен на молчание

Туроператор Coral Travel решил в качестве компенсации пострадавшим в ДТП в Турции россиянкам предложить бесплатную экскурсию. Об этом сообщает Mash.

Россиянкам, чуть не погибшим в ДТП в Турции, предложили в качестве компенсации бесплатную экскурсию. Видео © Telegram / Mash

По словам пострадавшей Ксении, представитель компании связался с ней, когда новость о ДТП разлетелась по СМИ. Он предложил не поднимать шумиху взамен на бесплатную экскурсию, когда взятка билетами в аквапарк не сработала. Однако россиянок и такой подход тоже не устроил. Они планируют пойти в суд, чтобы компенсировать все страдания за испорченный отпуск.