Едва не погибшим в Турции россиянкам предложили экскурсию в обмен на молчание
Coral Travel предложил попавшим в ДТП в Турции россиянкам бесплатную экскурсию
Туроператор Coral Travel решил в качестве компенсации пострадавшим в ДТП в Турции россиянкам предложить бесплатную экскурсию. Об этом сообщает Mash.
Россиянкам, чуть не погибшим в ДТП в Турции, предложили в качестве компенсации бесплатную экскурсию. Видео © Telegram / Mash
По словам пострадавшей Ксении, представитель компании связался с ней, когда новость о ДТП разлетелась по СМИ. Он предложил не поднимать шумиху взамен на бесплатную экскурсию, когда взятка билетами в аквапарк не сработала. Однако россиянок и такой подход тоже не устроил. Они планируют пойти в суд, чтобы компенсировать все страдания за испорченный отпуск.
Напомним, для Ксении и её подруги Аси отдых в Турции за 800 тысяч рублей чуть не закончился смертью. Они вместе с детьми попали в жуткое ДТП, а в качестве компенсации им предложили билетики в аквапарк. В общей сложности в салоне было шесть человек. Одна из туристок во время аварии выбила стекло головой.
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