Микроавтобус с пассажирами перевернулся под Анапой из-за уснувшего водителя
Опрокинувшийся микроавтобус на трассе Новороссийск — Керчь. Обложка © Telegram / 23 МВД
Микроавтобус Volkswagen Transporter с пассажирами перевернулся на трассе Новороссийск — Керчь. В этот момент в салоне находилось 19 человек, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Все остались живы, количество пострадавших уточняется", — говорится в записи в телеграм-канале ведомства.
Всё произошло около четырёх утра в районе хутора Тарусино. По предварительным данным, 56-летний водитель уснул за рулём. Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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