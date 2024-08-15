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15 августа, 04:22

Микроавтобус с пассажирами перевернулся под Анапой из-за уснувшего водителя

Опрокинувшийся микроавтобус на трассе Новороссийск — Керчь. Обложка © Telegram / 23 МВД

Опрокинувшийся микроавтобус на трассе Новороссийск — Керчь. Обложка © Telegram / 23 МВД

Микроавтобус Volkswagen Transporter с пассажирами перевернулся на трассе Новороссийск — Керчь. В этот момент в салоне находилось 19 человек, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Все остались живы, количество пострадавших уточняется", — говорится в записи в телеграм-канале ведомства.

Всё произошло около четырёх утра в районе хутора Тарусино. По предварительным данным, 56-летний водитель уснул за рулём. Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Опрокинувшийся микроавтобус на трассе Новороссийск — Керчь. Фото © Telegram / 23 МВД

Опрокинувшийся микроавтобус на трассе Новороссийск — Керчь. Фото © Telegram / 23 МВД

Опрокинувшийся микроавтобус на трассе Новороссийск — Керчь. Фото © Telegram / 23 МВД

Опрокинувшийся микроавтобус на трассе Новороссийск — Керчь. Фото © Telegram / 23 МВД

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Артур Лапсаков
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