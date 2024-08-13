"Мерседес" насмерть сбил ребёнка посреди трассы под Туапсе

В результате ДТП, произошедшего в Туапсинском районе Краснодарского края, под колёсами автомобиля Mercedes погиб восьмилетний ребёнок. Об этом сообщают в краевом ГУ МВД.

"Ребёнок неожиданно вышел на дорогу из остановившегося посередине проезжей части Kia. От удара ребёнка отбросило на остановившийся автомобиль Honda. К несчастью, несовершеннолетний скончался на месте ДТП", — говорится в сообщении.

Место ДТП на Кубани, где погиб 8-летний ребёнок. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По уточнённым данным, столкновение произошло в ночь с понедельника на вторник на трассе поселок Джубга–Сочи–граница с республикой Абхазия. За рулём Mercedes, который наехал на восьмилетнего, оказался мужчина 25 лет, проживающий в Тольятти.