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13 августа, 10:38

"Мерседес" насмерть сбил ребёнка посреди трассы под Туапсе

МВД: Иномарка насмерть сбила ребёнка посреди дороги в Туапсинском районе

Автомобиль "мерседес" после того, как насмерть сбил ребёнка на Кубани. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Автомобиль "мерседес" после того, как насмерть сбил ребёнка на Кубани. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате ДТП, произошедшего в Туапсинском районе Краснодарского края, под колёсами автомобиля Mercedes погиб восьмилетний ребёнок. Об этом сообщают в краевом ГУ МВД.

"Ребёнок неожиданно вышел на дорогу из остановившегося посередине проезжей части Kia. От удара ребёнка отбросило на остановившийся автомобиль Honda. К несчастью, несовершеннолетний скончался на месте ДТП", — говорится в сообщении.

Место ДТП на Кубани, где погиб 8-летний ребёнок. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Место ДТП на Кубани, где погиб 8-летний ребёнок. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По уточнённым данным, столкновение произошло в ночь с понедельника на вторник на трассе поселок Джубга–Сочи–граница с республикой Абхазия. За рулём Mercedes, который наехал на восьмилетнего, оказался мужчина 25 лет, проживающий в Тольятти.

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Ранее Life.ru писал о страшном ДТП на МКАДе, которое унесло жизнь двух человек. Водитель "газели" перестраивался в крайнюю левую полосу, но не заметил мотоциклиста с пассажиром и спихнул их на встречку.

Мария Любицкая
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