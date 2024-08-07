Трое детей пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом
Двое пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Волгоградской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего в "бусе" было 30 пассажиров.
"Один человек погиб — водитель... По предварительной оценке, состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. В тяжёлом состоянии — двое взрослых", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Волгоградской области в среду ранним утром произошла трагедия на трассе: автобус, следовавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Сейчас полиция занимается выяснением причин этого ужасного происшествия, а специалисты работают над восстановлением подробностей аварии.
Telegram / Прокуратура Волгоградской области