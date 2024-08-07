Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 05:35

Трое детей пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом

Двое пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Волгоградской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего в "бусе" было 30 пассажиров.

"Один человек погиб — водитель... По предварительной оценке, состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. В тяжёлом состоянии — двое взрослых", — говорится в сообщении.

Массовое ДТП произошло на трассе под Армавиром, погибли мужчина и ребёнок
Массовое ДТП произошло на трассе под Армавиром, погибли мужчина и ребёнок

Напомним, что в Волгоградской области в среду ранним утром произошла трагедия на трассе: автобус, следовавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Сейчас полиция занимается выяснением причин этого ужасного происшествия, а специалисты работают над восстановлением подробностей аварии.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Волгоградской области

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров