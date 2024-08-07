Трое детей пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом

Двое пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Волгоградской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего в "бусе" было 30 пассажиров.

"Один человек погиб — водитель... По предварительной оценке, состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. В тяжёлом состоянии — двое взрослых", — говорится в сообщении.