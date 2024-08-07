Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 04:33

Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом

Автобус из Астрахани попал в ДТП под Волгоградом, один погиб, 16 пострадали

В Волгоградской области в среду ранним утром произошла трагедия на трассе: автобус, следовавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом и фурой в под Волгоградом. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Инцидент случился около 4:16, когда грузовик марки "Ивеко" резко врезался в автобус. По данным правоохранителей, в результате аварии водитель автобуса получил смертельные травмы и скончался на месте. В больницы доставлены 16 пострадавших, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Сейчас полиция занимается расследованием причин этого ужасного происшествия, а специалисты работают над восстановлением подробностей аварии.

Массовое ДТП произошло на трассе под Армавиром, погибли мужчина и ребёнок
Массовое ДТП произошло на трассе под Армавиром, погибли мужчина и ребёнок

Ранее Life. ru сообщал о другой аварии. В Волгоградской области произошла трагедия, когда КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. Водитель грузовика, 43-летний Асламбек У., игнорировал красный свет и мчался на переезд со скоростью 70 км/ч. Несмотря на попытки затормозить, избежать столкновения не удалось.

Обложка ©

Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • гумвд
  • ДТП
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров