Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом

В Волгоградской области в среду ранним утром произошла трагедия на трассе: автобус, следовавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом и фурой в под Волгоградом. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Инцидент случился около 4:16, когда грузовик марки "Ивеко" резко врезался в автобус. По данным правоохранителей, в результате аварии водитель автобуса получил смертельные травмы и скончался на месте. В больницы доставлены 16 пострадавших, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Сейчас полиция занимается расследованием причин этого ужасного происшествия, а специалисты работают над восстановлением подробностей аварии.