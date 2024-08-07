Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом
Автобус из Астрахани попал в ДТП под Волгоградом, один погиб, 16 пострадали
В Волгоградской области в среду ранним утром произошла трагедия на трассе: автобус, следовавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом и фурой в под Волгоградом. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
Инцидент случился около 4:16, когда грузовик марки "Ивеко" резко врезался в автобус. По данным правоохранителей, в результате аварии водитель автобуса получил смертельные травмы и скончался на месте. В больницы доставлены 16 пострадавших, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.
Сейчас полиция занимается расследованием причин этого ужасного происшествия, а специалисты работают над восстановлением подробностей аварии.
Ранее Life. ru сообщал о другой аварии. В Волгоградской области произошла трагедия, когда КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. Водитель грузовика, 43-летний Асламбек У., игнорировал красный свет и мчался на переезд со скоростью 70 км/ч. Несмотря на попытки затормозить, избежать столкновения не удалось.
Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области