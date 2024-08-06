Массовое ДТП произошло на трассе под Армавиром, погибли мужчина и ребёнок
Экстренные службы работают на месте ДТП в 200 км от Краснодара. Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На трассе в районе города Армавира произошло массовое ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля Volkswagen Passat и рейсового автобуса "Ставрополь - Краснодар". Погибли как минимум двое — это мужчина и ребёнок. Пострадавших, по предварительным данным, 11 человек. Спасателям пришлось вытаскивать многих из них из смятых машин с использованием спецтехники.
Спасатели работают на месте массовой аварии на трассе под Армавиром. © Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
"На месте работают 31 сотрудник и 10 единиц техники", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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