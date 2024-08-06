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6 августа, 14:42

Массовое ДТП произошло на трассе под Армавиром, погибли мужчина и ребёнок

Экстренные службы работают на месте ДТП в 200 км от Краснодара. Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Экстренные службы работают на месте ДТП в 200 км от Краснодара. Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На трассе в районе города Армавира произошло массовое ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля Volkswagen Passat и рейсового автобуса "Ставрополь - Краснодар". Погибли как минимум двое — это мужчина и ребёнок. Пострадавших, по предварительным данным, 11 человек. Спасателям пришлось вытаскивать многих из них из смятых машин с использованием спецтехники.

Спасатели работают на месте массовой аварии на трассе под Армавиром. © Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

"На месте работают 31 сотрудник и 10 единиц техники", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

А ранее во вторник в результате ДТП легковушки и лошади с наездницей в Ломоносовском районе Ленинградской области два человека попали в больницу, а животное погибло.

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Алексей Берковиц
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