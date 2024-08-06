Массовое ДТП произошло на трассе под Армавиром, погибли мужчина и ребёнок

На трассе в районе города Армавира произошло массовое ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля Volkswagen Passat и рейсового автобуса "Ставрополь - Краснодар". Погибли как минимум двое — это мужчина и ребёнок. Пострадавших, по предварительным данным, 11 человек. Спасателям пришлось вытаскивать многих из них из смятых машин с использованием спецтехники.