Два человека пострадали в ДТП с лошадью в Ленинградской области
ДТП с участием коня в Ленобласти. Обложка © Telegram / Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО
В результате ДТП легковушки и лошади с наездницей в Ломоносовском районе Ленинградской области два человека попали в больницу, а животное погибло. Об этом доложила пресс-служба местного МВД РФ. Авария произошла на Южном полукольце.
"23-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", совершил наезд на двигавшееся в попутном направлении верховое животное (лошадь), под управлением в седле 57-летней гражданки. В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля <...> в тяжёлом состоянии госпитализированы", — говорится в сообщении.
Региональная Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося. Известно, что водитель "Лады" уже 25 привлекался за нарушение ПДД.
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