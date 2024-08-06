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Регион
6 августа, 12:08

Два человека пострадали в ДТП с лошадью в Ленинградской области

ДТП с участием коня в Ленобласти. Обложка © Telegram / Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО

ДТП с участием коня в Ленобласти. Обложка © Telegram / Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО

В результате ДТП легковушки и лошади с наездницей в Ломоносовском районе Ленинградской области два человека попали в больницу, а животное погибло. Об этом доложила пресс-служба местного МВД РФ. Авария произошла на Южном полукольце.

"23-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", совершил наезд на двигавшееся в попутном направлении верховое животное (лошадь), под управлением в седле 57-летней гражданки. В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля <...> в тяжёлом состоянии госпитализированы", — говорится в сообщении.

Региональная Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося. Известно, что водитель "Лады" уже 25 привлекался за нарушение ПДД.

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Ранее Life.ru рассказывал, как автобус, мотоцикл и легковой автомобиль не поделили дорогу вблизи села Новая Красавка в Саратовской области вечером 4 августа. Жертвами аварии стали два человека, за жизнь ещё одного мужчины борются медики.

Николай Рюмин
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