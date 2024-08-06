Два человека пострадали в ДТП с лошадью в Ленинградской области

В результате ДТП легковушки и лошади с наездницей в Ломоносовском районе Ленинградской области два человека попали в больницу, а животное погибло. Об этом доложила пресс-служба местного МВД РФ. Авария произошла на Южном полукольце.

"23-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", совершил наезд на двигавшееся в попутном направлении верховое животное (лошадь), под управлением в седле 57-летней гражданки. В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля <...> в тяжёлом состоянии госпитализированы", — говорится в сообщении.

Региональная Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося. Известно, что водитель "Лады" уже 25 привлекался за нарушение ПДД.