Пять человек стали жертвами страшного ДТП под Челябинском

Страшная авария в Челябинской области унесла жизнь пятерых человек. Как сообщили в МЧС России, там столкнулись ВАЗ 2115 и "киа церато".

"На автодороге Долгодеревенское-Аргаяш лоб в лоб столкнулись Киа Церато и ВАЗ 2115. Выжил один мужчина, он госпитализирован. Двое мужчин и три женщины погибли на месте. Всех деблокировали сотрудники МЧС Росси", — рассказали в ведомстве.

Снимок с места ДТП под Челябинском, в результате которого погибли пять человек. Фото © Telegram / МЧС России

На опубликованных ведомствах кадрах видно искорёженные автомобили, которые после столкновения превратились в груду метала. Сейчас на месте ДТП работают специалисты экстренных служб.