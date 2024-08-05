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Регион
5 августа, 19:22

Пять человек стали жертвами страшного ДТП под Челябинском

МЧС: Пять человек погибли при столкновении двух машин в Челябинской области

Фото с места ДТП под Челябинском, в результате которого погибли пять человек. Обложка © Telegram / МЧС России

Фото с места ДТП под Челябинском, в результате которого погибли пять человек. Обложка © Telegram / МЧС России

Страшная авария в Челябинской области унесла жизнь пятерых человек. Как сообщили в МЧС России, там столкнулись ВАЗ 2115 и "киа церато".

"На автодороге Долгодеревенское-Аргаяш лоб в лоб столкнулись Киа Церато и ВАЗ 2115. Выжил один мужчина, он госпитализирован. Двое мужчин и три женщины погибли на месте. Всех деблокировали сотрудники МЧС Росси", — рассказали в ведомстве.

Снимок с места ДТП под Челябинском, в результате которого погибли пять человек. Фото © Telegram / МЧС России

Снимок с места ДТП под Челябинском, в результате которого погибли пять человек. Фото © Telegram / МЧС России

На опубликованных ведомствах кадрах видно искорёженные автомобили, которые после столкновения превратились в груду метала. Сейчас на месте ДТП работают специалисты экстренных служб.

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Ранее сообщалось о ДТП в районе села Новая Красавка в Саратовской области, где автобус, мотоцикл и легковой автомобиль не поделили дорогу. Жертвами аварии стали два человека, за жизнь ещё одного мужчины борются медики

Оксана Попова
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