Корова отправила невнимательного байкера на тот свет в Забайкалье
В Забайкалье байкер насмерть разбился после столкновения с рогатым скотом
Последствия аварии с участием КРС. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья
Мотоциклист совершил наезд на крупный рогатый скот в забайкальском городе Нерчинске 5 августа. Животное и байкер не поделили дорогу на улице Тетерина-Петрова. Находившийся за рулём двухколёсного транспортного средства мужчина от полученных травм скончался, рассказали в краевой Госавтоинспекции.
По данным полиции, трагедия произошла поздней ночью. Мотоциклом марки Racer управлял 30-летний мужчина. На опубликованном снимке с места аварии видно, что байк получил серьёзные механические повреждения: рядом с ним лежат осколки пластиковых элементов. Состояние животного не уточняется. Производится установление обстоятельств произошедшего.
Несколькими часами ранее, вечером 4 августа, оборвалась жизнь и мотоциклиста из Саратовской области. Байкер допустил столкновение с автобусом и легковушкой, проезжая мимо Новой Красавки. Всего в результате тройного ДТП погибли двое.