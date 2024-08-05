Корова отправила невнимательного байкера на тот свет в Забайкалье

Мотоциклист совершил наезд на крупный рогатый скот в забайкальском городе Нерчинске 5 августа. Животное и байкер не поделили дорогу на улице Тетерина-Петрова. Находившийся за рулём двухколёсного транспортного средства мужчина от полученных травм скончался, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По данным полиции, трагедия произошла поздней ночью. Мотоциклом марки Racer управлял 30-летний мужчина. На опубликованном снимке с места аварии видно, что байк получил серьёзные механические повреждения: рядом с ним лежат осколки пластиковых элементов. Состояние животного не уточняется. Производится установление обстоятельств произошедшего.