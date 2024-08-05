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5 августа, 02:33

Корова отправила невнимательного байкера на тот свет в Забайкалье

В Забайкалье байкер насмерть разбился после столкновения с рогатым скотом

Последствия аварии с участием КРС. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

Последствия аварии с участием КРС. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

Мотоциклист совершил наезд на крупный рогатый скот в забайкальском городе Нерчинске 5 августа. Животное и байкер не поделили дорогу на улице Тетерина-Петрова. Находившийся за рулём двухколёсного транспортного средства мужчина от полученных травм скончался, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По данным полиции, трагедия произошла поздней ночью. Мотоциклом марки Racer управлял 30-летний мужчина. На опубликованном снимке с места аварии видно, что байк получил серьёзные механические повреждения: рядом с ним лежат осколки пластиковых элементов. Состояние животного не уточняется. Производится установление обстоятельств произошедшего.

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Несколькими часами ранее, вечером 4 августа, оборвалась жизнь и мотоциклиста из Саратовской области. Байкер допустил столкновение с автобусом и легковушкой, проезжая мимо Новой Красавки. Всего в результате тройного ДТП погибли двое.

Илья Пушкарев
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