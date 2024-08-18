Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 11:19

Двое россиян попали в больницу после ДТП с автобусом в Белоруссии

Кадр с места ДТП с российским автобусом в Белоруссии. Обложка © Telegram / МВД Белоруссии

Кадр с места ДТП с российским автобусом в Белоруссии. Обложка © Telegram / МВД Белоруссии

В ДТП с пассажирским автобусом в Дзержинском районе Белоруссии пострадали двое россиян. Об этом сообщил советник Посольства РФ в Минске Алексей Маскалёв.

"Среди госпитализированных — двое граждан РФ, мужчина и женщина", — приводит РИА "Новости" его слова.

Как уточнил Маскалёв, в настоящее время пострадавшие россияне находятся в больнице в Дзержинске, у них диагностированы закрытые переломы.

Как ранее сообщалось, ДТП произошло утром в воскресенье, 18 августа. Автобус следовал из Москвы в Брест. Однако во время движения он по непонятной причине съехал в кювет и врезался в придорожные деревья. В результате случившегося пострадало девять человек.

ДТП с мусоровозом на трассе Джубга – Сочи унесло жизни трёх человек
ДТП с мусоровозом на трассе Джубга – Сочи унесло жизни трёх человек
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Белоруссия
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров