Двое россиян попали в больницу после ДТП с автобусом в Белоруссии

В ДТП с пассажирским автобусом в Дзержинском районе Белоруссии пострадали двое россиян. Об этом сообщил советник Посольства РФ в Минске Алексей Маскалёв.

Как уточнил Маскалёв, в настоящее время пострадавшие россияне находятся в больнице в Дзержинске, у них диагностированы закрытые переломы.

Как ранее сообщалось, ДТП произошло утром в воскресенье, 18 августа. Автобус следовал из Москвы в Брест. Однако во время движения он по непонятной причине съехал в кювет и врезался в придорожные деревья. В результате случившегося пострадало девять человек.