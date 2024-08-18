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18 августа, 09:24

В Белоруссии девять человек пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим из Москвы в Брест

МВД Белоруссии: Ехавший из Москвы в Брест автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В результате ДТП в Белоруссии пострадало три человека. Обложка © Telegram / МВД Беларуси

В результате ДТП в Белоруссии пострадало три человека. Обложка © Telegram / МВД Беларуси

В Белоруссии в результате ДТП автобус, следовавший по маршруту Москва — Брест, съехал в кювет, трое человек госпитализированы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на придорожные деревья. Информацию об этом приводит МВД Белоруссии.

В результате ДТП в Белоруссии пострадали три человека. Фото © Telegram / МВД Беларуси

В результате ДТП в Белоруссии пострадали три человека. Фото © Telegram / МВД Беларуси

"Сегодня около шести утра на автодороге М1 "Брест — Минск — граница Российской Федерации" в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения Москва — Брест, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья", — отметили в ведомстве.

Всего, по имеющимся данным, в салоне находилось двое водителей, а также 46 пассажиров. Изначально сообщалось о троих пострадавших, затем их количество выросло до девяти. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Точные причины ДТП устанавливаются.

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Один человек погиб и 18 пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Ранее Life.ru сообщал о страшном ДТП в Марий Эл. Водитель фуры спровоцировал смертельное ДТП с двумя автобусами и КамАЗом. Водитель одного из грузовиков погиб на месте. Три человека получили травмы, один из них несовершеннолетний.

Мария Любицкая
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