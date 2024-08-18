В Белоруссии девять человек пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим из Москвы в Брест

В Белоруссии в результате ДТП автобус, следовавший по маршруту Москва — Брест, съехал в кювет, трое человек госпитализированы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на придорожные деревья. Информацию об этом приводит МВД Белоруссии.

В результате ДТП в Белоруссии пострадали три человека. Фото © Telegram / МВД Беларуси

"Сегодня около шести утра на автодороге М1 "Брест — Минск — граница Российской Федерации" в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения Москва — Брест, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья", — отметили в ведомстве.

Всего, по имеющимся данным, в салоне находилось двое водителей, а также 46 пассажиров. Изначально сообщалось о троих пострадавших, затем их количество выросло до девяти. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Точные причины ДТП устанавливаются.