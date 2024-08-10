Один человек погиб и 18 пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Пассажирский микроавтобус и два грузовика столкнулись на 549-м км автомобильной дороги М-12 "Восток" в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области. В результате один человек погиб на месте, ещё 18 пострадали, сообщает регионально ГУ МЧС России.

Место ДТП на 549-м км дороги М-12 "Восток". Видео © МЧС Нижегородской области

"На 549-ом километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток" столкнулись два грузовика и микроавтобус. К сожалению, в результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Пострадали 18 человек, в том числе 1 ребёнок", – рассказали в областном главке.

Место ДТП на 549-м км дороги М-12 "Восток". Фото © МЧС Нижегородской области

МЧС направил на место смертельного ДТП четырёх специалистов и одну пожарную машину. Там продолжают работать полицейские и врачи скорой.