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10 августа, 05:53

Один человек погиб и 18 пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Место ДТП на 549-м км дороги М-12 "Восток". Обложка © МЧС Нижегородской области

Место ДТП на 549-м км дороги М-12 "Восток". Обложка © МЧС Нижегородской области

Пассажирский микроавтобус и два грузовика столкнулись на 549-м км автомобильной дороги М-12 "Восток" в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области. В результате один человек погиб на месте, ещё 18 пострадали, сообщает регионально ГУ МЧС России.

Место ДТП на 549-м км дороги М-12 "Восток". Видео © МЧС Нижегородской области

"На 549-ом километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток" столкнулись два грузовика и микроавтобус. К сожалению, в результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Пострадали 18 человек, в том числе 1 ребёнок", – рассказали в областном главке.

Место ДТП на 549-м км дороги М-12 "Восток". Фото © МЧС Нижегородской области

Место ДТП на 549-м км дороги М-12 "Восток". Фото © МЧС Нижегородской области

МЧС направил на место смертельного ДТП четырёх специалистов и одну пожарную машину. Там продолжают работать полицейские и врачи скорой.

Ранее туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в Берёзовском районе Красноярского края. Изначально сообщалось о десяти пострадавших. Позже количество пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до 25.

Десять туристов пострадали при падении автобуса в овраг в Красноярском крае
Десять туристов пострадали при падении автобуса в овраг в Красноярском крае
Андрей Бражников
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