Трое взрослых и ребёнок погибли в жёстком огненном ДТП под Хабаровском

В Нанайском районе Хабаровского края в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли трое взрослых и ребёнок. Об этом сообщает госавтоинспекция региона. Страшная авария случилась на автодороге А376 Хабаровск – Лидога – Ванино в районе озера Гасси.

В результате ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребёнок. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

"Водитель автомобиля Dodge с прицепом, мужчина 1985 года рождения, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону посёлка Ванино, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречной Toyota Allion с последующим возгоранием", — сообщили в ГАИ.

В "додже" погибла женщина 1991 года рождения, пострадали её сыновья в возрасте семи лет и одного месяца. В "тойоте", которую отбросило на дорожное ограждение, скончались водитель 1990 года рождения и его попутчики: 20-летняя девушка и 11-летний ребёнок.

СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 5 ст. 264 УК РФ).