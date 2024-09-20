В Москве байкер насмерть разбился из-за не уступившего дорогу лихача В Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом, байкер погиб 20 сентября, 18:13 В Москве легковушка столкнулась с мотоциклом. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве легковушка столкнулась с мотоциклом, водитель которого скончался от полученных травм. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Предполагается, что виновником ДТП был водитель автомобиля.

В Москве легковушка столкнулась с мотоциклом. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«На Балаклавском проспекте водитель автомобиля при осуществлении манёвра не уступил дорогу мотоциклу, совершив столкновение. В результате дорожной аварии погиб водитель мотоцикла», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пять человек погибли в результате ДТП на трассе Норильск — Алыкель. Водитель автомобиля «УАЗ» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», что и привело к трагедии.

Авторы Татьяна Миссуми