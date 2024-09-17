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17 сентября, 13:31

Грузовик смял уазик на трассе под Норильском, пять человек погибли

Пять человек погибли в ДТП на трассе Норильск — Кайеркан в Красноярском крае

В Красноярском крае пять человек погибли в результате ДТП на трассе Норильск — Кайеркан. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. В распоряжении Life.ru оказалось видео момента аварии.

Момент ДТП с пятью погибшими на трассе под Норильском. Видео © Life.ru

«По предварительным данным, сегодня в 18:30 на трассе Норильск-Алыкель водитель автомобиля «УАЗ» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», — сообщили в управлении.

В результате водитель и четверо пассажиров отечественного авто погибли на месте. Водитель грузовика обратился за помощью к медикам. На месте ДТП работают сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело.

Два человека погибли в ДТП с автобусом на трассе под Самарой
Два человека погибли в ДТП с автобусом на трассе под Самарой

Ранее Life.ru писал, что в Омске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом. Среди них пятилетний ребёнок.

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Life.ru

Никита Никонов
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